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Экономика

Такие у нас законы - псковский фермер рискует остаться без выигранного гранта в 2 млн рублей

15.07.2020 20:22|ПсковКомментариев: 1

Фермер из Псковской области Анвар Зуфаров, известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино», поделился с порталом Milknews своим опытом поиска инвестора для развития семейной фермы и молочного хозяйства. Он пришел к выводу, что получить деньги обычному человеку даже на хорошую идею практически невозможно. Кроме того, аграрий сообщил, что пока не может получить выигранный грант фонда «Наше будущее» - условия получения оказались слишком кабальными.

«В прошлом году я победил в фонде «Наше будущее» как социальный предприниматель. Выиграл 2 млн рубля беспроцентного займа на 3 года. Но мне их по факту пока не дали, чтобы их получить, нужно 2 млн залога. Я должен либо недвижимость предоставить на эту сумму, либо человека, который за меня поручится, по сути, найти инвестора. В конце года, если я не предоставлю залог, эти 2 млн рублей, которые я выиграл, просто сгорят. А у меня нет ресурсов на 2 млн руб. К сожалению, у нас действуют такие законы. И если у тебя изначально мало ресурсов, ты поставлен в невозможные условия. И пробиться - очень сложно», - добавил Анвар Зуфаров.

«Начиная с 2015 года я не прекращал искать инвестора, потому что в одиночку с нуля хозяйство не поднять, кто бы там что ни говорил. Разговаривал с несколькими инвесторами и инвестиционными фондами, и могу сказать, что получить деньги обычному человеку даже на хорошую идею практически невозможно, если нет какой-то коррупционной составляющей, в частности откатов. Кроме того, предлагают ужасные условия: требуют 50% от всей прибыли только за то, что они деньги дают на начальном этапе. И когда у человека нет ничего, многие на это, к сожалению, идут. И потом оказываются в настоящей кабале», - поделился он.

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В интервью изданию Анвар Зуфаров отметил, что знает лишь только пару случаев удачного поиска инвесторов, не грабительских. Обычно же, по его словам, инвесторы смотрят на фермера, как на дойную корову, которую хотят доить всю оставшуюся жизнь.

«В данной ситуации, по-моему, отличная аналогия. Мой опыт поиска, к сожалению, неудачный. Я на такие ужасные условия не пошел. И теперь рассматриваю больше государственную помощь, грантовую поддержку. До прошлого года мы держались только исключительно за счет собственных средств. Мы сначала купили коз, потом стали думать, куда тратить ресурс молока, которого уже было в избытке, и у нас родилась высокомаржинальная идея - делать сыр. Потом нас заметили на фестивале у Олега Сироты, и мы стали достаточно популярными, но на финансовом положении это никак не отразилось. Инвесторы к нам обращались, но условия были тоже паразитические, поэтому мы всем отказывали. Все делали на свои деньги», - рассказал псковский фермер.

Он подчеркнул, что чем больше зарабатывает фермер, тем сложнее становится работать с инвестором. При этом Россельхозбанк небольшие предприятия практически не финансирует, хотя у них есть штатные бизнес-планы на сыроварни, но фактически их получить, не имея залоговой стоимости в пределах этой же суммы - невозможно.

Теги: #фермер #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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