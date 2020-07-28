Экономика

Технопарк и новые автобусы стали темой визита в Псков замглавы Минпромторга

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, который находился в Псковской области с рабочим визитом, побывали на ряде объектов Пскова, которым будет направлено федеральное финансирование по Индивидуальной программе социально-экономического развития. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, они посетили крупнейшее в регионе автотранспортное предприятие «Псковпассажиравтотранс», где прошли по цехам и ремонтной зоне.

Один из основных вопросов, который был обсужден во время осмотра, касался планов по модернизации предприятия и обновления парка автобусов. При поддержке правительства РФ для пассажирских перевозок будут приобретены более 200 автобусов различного класса, в том числе низкопольных, а также работающих на экологичном и бюджетном газомоторном топливе. Новая техника будет работать на маршрутах Пскова и Великих Лук.

Губернатор и заместитель министра также посетили площадку «Моглино-2», где оценили ход строительства объектов инфраструктуры. Михаил Ведерников и Алексей Беспрозванных на месте обсудили детали создания в рамках индивидуальной программы комплекса инженерной инфраструктуры в «Моглино-2». На эти цели в этом году будет направлено порядка 900 млн рублей. Речь зашла и о деталях создания промышленного технопарка, который планируется разместить на площадке «Моглино-2». В настоящее время там ведется строительство завода «Титан-Полимер».

Кроме того, на площадке агропромышленного предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» Алексей Беспрозванных ознакомился с ходом строительства новой молочной фермы с автоматизированной системой доения почти на 2 тыс. голов. В рамках Индивидуальной программы регион получит финансовую поддержку на приобретение племенного скота. В этом году — около 100 млн рублей.

«В Псковской области стартовала реализация основных мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития. Два крупнейших из них — это обеспечение условий для работы инвесторов ОЭЗ "Моглино" и обновление парка предприятий общественного транспорта. Во время визита замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных обсудили динамику реализации дорожной карты развития "Моглино", а также поставку первой партии новых автобусов до конца текущего года. К этому времени регион должен обновить инфраструктуру транспортных предприятий, привести в порядок гаражи и станции ремонта», — сообщил глава региона по итогам визита.