Экономика

От ручного управления – к системе: чем омский опыт инвестиций пригодится Пскову

За месяц можно успеть сделать многое - было бы желание. Временно исполняющего обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина представили в администрации региона в середине августа. На календаре – сентябрь, но судя по набранному темпу, месяц сейчас в Агентстве идет за три, если не больше. Какие задачи поставил перед собой и подчиненными новый руководитель и какой потенциал он разглядел в Псковской области – читайте в нашем интервью.

Фото: http://kvnews.ru/

СПРАВКА

Федюнин Вячеслав Валерьевич родился в Омске. Окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «Менеджмент». С 1996 по 2001 год учился в аспирантуре по экономике и управлению народным хозяйством в ОмГПУ. Защитил кандидатскую в Челябинском государственном университете. С 1996 года ведет преподавательскую деятельность по управлению и экономике в ОмГПУ, ОмГУ, Академии бюджета и казначейства.

С 1996 по 2000 год — начальник коммерческого отдела, затем коммерческий директор ООО ПКФ «Вед-плюс».

С 2000 по 2005 год — коммерческий директор ООО «Агат» (работало в сфере оптовых поставок ГСМ и продовольствия).

В 2005 году стал коммерческим директором ООО «Промавтохим», которое занималось производством охлаждающих жидкостей и производством лакокрасочных изделий. В том же году назначен начальником отдела развития предпринимательства министерства экономики Омской области.

В 2007 году занимал должность заместителя руководителя департамента развития предпринимательства, рекламно-выставочной деятельности, торговли, лицензирования и госконтроля регионального Минэкономики. В ноябре 2007 года стал руководителем этого департамента. В 2007 году прошел подготовку и получил дополнительное высшее образование — диплом государственного и муниципального управления на базе ОмГУ.

С 24 июня 2008 года по 9 августа 2015 года — управляющий региональным Фондом поддержки и развития малого предпринимательства. Параллельно занимал еще две должности: с весны 2015 года — генеральный директор ОАО «Корпорация развития Омской области» и с ноября 2015 года — гендиректор ОАО «Агентство рекламно-выставочной деятельности». После объединения этих структур новая организация получила название Агентство развития и инвестиций.

2 августа 2016 года уволился из Агентства развития и инвестиций Омской области. После этого работал в структурах «Рослесинфорга» в Новосибирске и Москве.

В августе 2020 года назначен исполняющим обязанности гендиректора агентства инвестиционного развития Псковской области.

- Вячеслав Валерьевич, у вас за плечами солидный багаж опыта работы в Омске, где вы также возглавляли региональное Агентство инвестиционного развития. Когда губернатор представлял вас, он указал, что у вас есть «богатый опыт в сфере управления и сопровождения инвестиционных проектов». И все-таки: разница между Омской и Псковской области велика. Нельзя сказать, что наши регионы – это земля и небо, но специфика разная. Вы уже погрузились в проблематику Псковщины?

- С точки зрения определенного опыта, инвестиционный климат Пскова ничем не хуже, чем Омской области. Это не только мое субъективное мнение, но и объективная оценка Агентства стратегических инициатив, которое проводит оценку инвестклимата в регионах РФ. По ряду показателей Псковская область сегодня в Национальном рейтинге находится выше сибирских регионов, в частности Омска.

Мы с этим должны работать и стремиться к тому, чтобы ситуация с инвестициями в регионе стала еще лучше – такая задача поставлена губернатором. Все для этого по большому счету есть - просто надо сделать более точные настройки, активнее проявлять себя не только специалистам, которые связаны с экономикой и инвестициями, но и всем тем, кто работает в региональных, муниципальных и федеральных органах власти на территории. От них тоже во многом зависит то, как предприниматели оценивают обстановку, потому что, прежде всего, речь идет об оценке экспертной, предпринимательской.

- Приходится признать: в двух крупных региональных структурах, работающих с инвесторами, – ОЭЗ «Моглино» и АИР - несколько увлеклись сменой руководства. Не подрывает ли это имидж нашего региона?

- Кончено, продолжительность работы, преемственность создает определенную уверенность в том, что предпринимаемые шаги носят конструктивный долгосрочный характер, но причины ухода людей могут быть разными, не всегда это связано напрямую с деятельностью в части инвестиционного климата - это могут быть личные причины, которые, так или иначе, неизвестны широкому кругу лиц.

Поэтому оценивать ситуацию только исходя из того, что часто меняются руководители точно нельзя. Я не считаю, что ротация кадров и приход людей из других регионов - это плохо. Это в хорошем смысле возвращение к системе эффективного управления. Кто-то любит этот пример, кто-то нет - мне он нравится: пример ротации руководителей при советской власти, когда перемещение между регионами было обычной практикой, особенно руководителей высшего звена. Китайская Народная республика - не исключение: никогда руководитель провинции не будет местным жителем. Такая практика, я уверен, абсолютно нормальна. Да и история показывает: в зарождении и развитии Псковщины большую роль сыграли пришлые, варяги.

В любом случае, главное - результат. Вопрос коммуникаций, налаживания отношений, естественно, требует определенного времени, но если у человека есть способности, возможности и определенный опыт для этого - всегда можно договориться. В бизнесе и инвестициях все очень просто: ты можешь говорить много и красиво, но оценивать в итоге будут твои дела, шаги, действия, события, решения. В данной ситуации, конечно же, Агентство должно быть центром притяжения. На сегодняшний день мы в этом направлении предпринимаем конкретные шаги, чтобы это случилось.

- Говорят, что новая метла метет по-новому. Считаете ли вы, что в работе Агентства инвестиционного развития Псковской области необходимы кардинальные перемены?

- История человечества давно показала: велосипед изобрели до нас, и придумывать велосипед с квадратными колесами не имеет никакого смысла. Нужно брать лучшие практики, существующие в регионах и в мировом опыте, которые могут быть применимы с учетом нашего, действующего законодательства по работе с инвестором.

Конечно же, определенная трансформация вещей произойдет: на сегодняшний день мы готовим предложения для губернатора в части изменения подходов к работе, прежде всего, в режиме одного окна - не везде эти стандарты заработали так, как должны были. По разным причинам - незнание, неумение, нежелание. Основная задача для нас - создать условия, понятные и обязательные для всех. Дисциплина со стороны предпринимателей крайне важна - и в подготовке проектов, и в своевременности предоставления необходимых данных, тем более, когда мы выходим на инвестиционное соглашение на уровне губернатора. Важна и дисциплина со стороны представителей власти – например, в части своевременности предоставления ответа. Не 30 дней, а в более короткие сроки. Мы подготовили соответствующий регламент, и, думаю, на следующей неделе будем обсуждать его. Также потребуются определенные изменения в нормах областного законодательства для того, чтобы сделать работу более понятной, прозрачной и снять лишние административные барьеры.

Эта работа очень важна: она закладывает основы дальнейшего взаимодействия. А дальше уже идут определенные надстройки и настройки инструментов как существующих, так и новых. В частности, мы рассматриваем вариант - и такой опыт у меня есть - создания открытого интернет-ресурса, в рамках которого может быть подписано на уровне региона соглашение с различными ветвями власти, контрольно-надзорными органами, которые дают свое добровольное согласие на прямой диалог с предпринимателем через эту площадку. Ответы на вопросы, лицензирования, получения разрешений, подключения коммуникаций, таможенного оформления, налогов предприниматели смогут получить в максимально короткие сроки, буквально в течение 2-3 часов. Если у нас получится реализовать это в Псковской области, я думаю, это будет очень хороший инструмент, который позволит доказать и показать, что власть не просто открыта - она эффективна в плане оперативности решения вопросов.

- Кроме того, что вы упомянули, какие задачи вы перед собой ставите как руководитель Агентства инвестиционного развития? Что для вас в приоритете?

- Развитие бизнеса – это всегда инвестиции. Просто у одного они в размере 1 млн рублей, а у другого - сотни миллионов. Так что задача Агентства - работать не только с внешним, но и с внутренним предпринимательским сообществом, потому что у них также возникают вопросы по ведению бизнеса, и они тоже вкладывают деньги. Создание благоприятного климата во многом определяется деятельностью предпринимателей региона. Кому, как не местному бизнесу, лучше знать о специфике предпринимательства в Псковской области? Поверьте: оценка инвестором ситуации в регионе происходит не только от того, что ему рассказала власть или такие институты, как наш. Есть еще мнение бизнеса.

У Пскова есть возможности в направлении работы. И самое главное здесь для нас - использовать уже созданные условия. В числе преимуществ Пскова, отличающих его от других регионов, - созданные площадки. Такой инструмент, как ОЭЗ «Моглино», поверьте, создан не во всех регионах. Это огромная работа, которая была проведена региональной и федеральной властью. Есть определенные мнения об этом, критика, но то, что в Моглино есть движение и появляются якорные резиденты, такие, как «Титан-Полимер», - очень серьезный всплеск для дальнейшего развития промышленного нефтехимического направления в экономике. Минпромторг сейчас делает акцент на импортозамещении: «Титан-Полимер» - это как раз производство той продукции, которая сейчас ввозится из-за рубежа.

Еще одна очень интересная тема – моногорода. У таких городов есть множество преимуществ, о которых на сегодня знают немногие. Начиная с того, что 95% инфраструктуры для бизнеса муниципалитету или региональной власти может быть компенсировано со стороны федерального фонда моногородов. Субъекты, которые ведут свой бизнес в рамках разрешенных видов деятельности, могут получить беспроцентные займы на 15 лет. Да, это непростой путь. Но давайте его проходить вместе.

Соответственно, задача ближайшего времени - донести информацию, сделать ее прозрачной, чтобы люди понимали, что есть проторенные дорожки решения вопросов по привлечению средств для развития бизнеса, по решению вопросов, связанных с землей. Мы идем сейчас по направлению актуализации инвестиционной карты по тем участкам, которые есть на территории региона. Это не просто должны быть некие земельные участки, которые гипотетически никогда в жизни никому не будут нужны, потому что там нет ни воды, ни газа, ни электричества, ни дороги, ни кадров. Мы должны осмыслить все и сделать интересные инвестиционные предложения.

Я встречался с предпринимателями, которые еще не запустили проекты, но имеют их в высокой степени проработанности - они горят желанием и не хотят отступать, но им нужны мы как помощники. Мы можем представить их предложения на тех площадках, которые могут быть интересны инвесторам - в разных направлениях, начиная от сельского хозяйства, переработки продуктов питания, заканчивая вопросами, связанными с переработкой сырья, которое есть на территории региона. Это нужно просто представлять: инвестиционный климат - это товар, который должен хорошо выглядеть. Инвестор должен понимать, что в регионе есть все условия, в том числе кадры. При этом необходимо, чтобы он вовлекался в процесс целевой подготовки этих кадров в связке с университетом. Тогда мы замыкаем цепочку: молодежи есть где работать, у университета есть четкое понимание, какие специалисты нужны предприятию, а бизнес понимает, что есть люди, имеющие серьезный опыт. В связи с этим сейчас на уровне региона разрабатывается соответствующий стандарт, который будет направлен на работу с системой подготовки, развитием и трудоустройством кадров на территории региона. Важно, чтобы молодежь здесь оставалась, не уезжала за пределы Родины. Наличие предприятий-драйверов, которые ведут за собой, - это тоже часть инвестиционного климата.

Все, о чем я говорю, - это рутинная работа Агентства, которая не всегда, может быть, заметна. Эта работа, к сожалению, как-то мало освещалась. Но рассказывать об этом нужно - о результате, о том, что сделано для людей. И что для этого предприняла власть. Мы сейчас этот формат выстраиваем, и надеюсь, что в ближайшее время будут и передачи, и сюжеты о том, что происходит в экономике Псковской области. Пускай малыми шагами, но дорогу осилит идущий, как говорят китайцы.

- У Псковской области, казалось бы, масса плюсов для инвестора. У нас очень много говорят о географическом положении, обилии свободной земли и неиспользованных сырьевых ресурсов. Однако эти факторы так и не превратили нас в инвестиционное Эльдорадо – к тому же регион воспринимается как аграрный. Мы не умеем грамотно использовать наши преимущества? Какие у нас есть недостатки в плане привлечения инвестиций?

- Всегда у победы много отцов, а поражение - сирота. Поэтому когда что-то происходит хорошее, к этому все присоединяются, а что за этим стоит, никто не знает. То же касается и оценки областей. Я бывал в разных регионах. Могу еще раз сказать уверенно: Псковская область - далеко не тот субъект, где нужно лить слезы. Необходимо просто постепенно, системно работать.

Такая работа идет: активность губернатора, его окружения как раз направлена на то, чтобы создать благоприятный климат, прежде всего, в социально-экономической сфере, чтобы каждый человек это почувствовал.

Если мы говорим о необходимости изменения определенных секторов экономики, то их можно создавать только вновь, как раз такими якорными производствами, как «Титан-Полимер». Но это очень редкий случай. Причем не только для России, но и для зарубежья: приход инвестора в новый сектор экономики случается раз в 10 лет.

В реестре Агентства мы распределили все проекты по трем группам: активно развивающиеся, имеющие проблемы и те, которые находятся на стадии инициации. Я начал с «подвала», с нижней части: я хочу понять, что мешает инвесторам развиваться. Такие встречи состоялись. Проекты были разные: выращивание грибов, разведение и переработка мяса пятнистого оленя добыча отделочного камня, производство пеллет. У инвесторов есть определенные задержки, и мы эти процессы начинаем сейчас правильно структурировать и двигать.

- Что мешает инвесторам, которых вы назвали?

- В случае с пеллетами буквально вчера мы разговаривали о том, что возникает вопрос, касающийся организации сброса сточных вод: очистные сооружения, которые есть в том населенном пункте, устарели, их нужно модернизировать. Бизнес готов это сделать, мы обратились в адрес главы района с просьбой рассмотреть этот вопрос в рамках концессии.

Другое предприятие готово перерабатывать в регионе промышленные отходы – отработанные масла, промасленную ветошь, резиновые покрышки – тот мусор, который при захоронении наносит большой вред экологии. В результате переработки можно производить печное топливо. Необходима работа, связанная с изменением категории принадлежащего предпринимателю участка. Эту работу надо запускать, ее нельзя останавливать, потому что инвесторы часто перегорают. Люди приезжающие говорят: «У нас есть сроки. То, что мы в другом регионе делаем за год, у вас за три года не делается». Есть такая практика, к сожалению. С этой практикой мы должны побороться вместе.

Наша задача – быть центром эффективных коммуникаций. В этом Агентство – прекрасный инструмент, но он не работает в автоматическом режиме, он связан с решениями власти региона, здесь иллюзий быть не должно. Это инструмент государства. Мы можем какие-то вещи менять, ускорять, можем структурировать проблему, но, естественно, мы действуем в рамках существующих законов.

- Наши предприниматели часто жалуются на неконструктивный диалог с властью. Чиновники в свою очередь обижаются, говорят, что проводят массу мероприятий, создали широкую инфраструктуру поддержки. Как бы вы оценили уровень готовности обоих сторон слышать друг друга в Псковской области? Насколько власть заинтересована в том, чтобы идти навстречу предпринимателям?

- Могу однозначно сказать: власть готова. Но есть разные мнения со стороны бизнеса: где-то говорят о том, что власть - большой помощник в решении вопросов, кто-то критикует, - это нормальная ситуация. Я всегда говорю, что за этим должны быть действия. То есть власть должна действовать априори так, чтобы действительно создавать условия. Как этими условиями будут пользоваться - это уже искусство бизнеса. Если эти условия неудобны, некомфортны, бизнес должен через разные средства - свои личные контакты, СМИ, общественные организации - на это обращать внимание.

В Псковской области работает сильная команда действующего губернатора. Михаил Юрьевич глубоко погружен в вопросы всех инвестиционных проектов – я убедился в этом на заседании инвестиционной комиссии, которая состоялась в августе. Эта заинтересованность - сразу сигнал для всех, кто работает с ним: чиновники понимают, что он не даст спуска тем, кто в той или иной ситуации не действует.

- Вы возглавили Агентство инвестиционного развития, пожалуй, в один из самых сложных периодов – на фоне угрозы распространения коронавируса и сопутствующих ему ограничительных мер. Мы уже видим, как кардинально изменился мир. Видим, какой удар пришлось выдержать нашим предпринимателям (а кто-то и не выдержал). Насколько критично вся эта ситуация отразится на привлечении инвестиции в страну и в Псковскую область, в частности?

- Кризис - это некое очищение: уходят те, кто слаб. Конечно, государство создает условия для равенства возможностей с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства, так как это сегмент бизнеса, который создает рабочие места для множества людей. По сути это подушка безопасности. Но отмечу, что предпринимательские инициативы как открываются, так и закрываются - это постоянный естественный процесс. Время пройдет, и если не будет никаких резких изменений в части внешних факторов, постепенно мы восстановимся, выйдем на нормальные темпы роста. К тому же шаги, которые государство предприняло для поддержки бизнеса, затронули очень широкий пласт МСП. Средства были достаточно быстро и четко доведены за счет того, что инфраструктура уже создана: есть фонды поддержки, есть банки, которые шли на отсрочку по кредитам, на выдачу этих кредитных ресурсов под нулевую ставку для зарплаты работников и так далее.

В инвестициях мы видим некое торможение за счет закрытых границ, возможностей перемещения рабочей силы, инвесторов, которые представляют внешних игроков. Но и эти проблемы решаемы. Например, помогая предприятиям, у которых есть потребность в приглашении иностранных специалистов, мы обращаемся в Минпромторг с просьбой разрешить въезд специалистов.

Инвестиционные процессы замедлились, но это не означает, что проекты рухнули и не будут продолжены. По проектам, которые были связаны с финансированием, государство и банки дали отлагательные условия. Соответственно, инвестклимат не должен пострадать. Мы видим активность федеральных институтов, которые работают в этом направлении: действительно, идет точечная понятная настройка на работу с регионами, чтобы ни одна область не чувствовала себя брошенной, забытой.

- Как руководитель Агентства инвестиционного развития, какую стратегическую цель вы ставите перед собой?

- Наладить в Псковской области такую работу с инвесторами, чтобы все функционировало «без Федюнина». Важно, чтобы Агентство работало системно, без привязки к фамилии и режиму ручного управления. Не надо быть замечательным лидером в муравейнике – надо сделать так, чтобы в этом муравейнике все работало без твоего постоянного присутствия.

Наша ключевая задача – чтобы каждый инвестор понимал: неважно, кто здесь руководитель, важно, что существует система, и она работает без сбоев.

Беседовала Елена Никитина