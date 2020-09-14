Экономика

ТРЦ Fjord Plaza получил почетный титул на московской выставке

Торгово-развлекательный центр Fjord Plaza в Пскове получил титул «Лучший проект в номинации «Торговый центр от 40 000 до 85 000 кв. м».

Эту награду Fjord Plaza вручили 16 сентября на выставке коммерческой недвижимости MAPIC Russia в Москве, сообщается в Instagram-аккаунте ТРЦ.

«Большое спасибо всем, кто участвовал в строительстве и развитии нашего торгового центра - всем тем, кто каждый день работает над тем, чтобы Fjord Plaza становился лучше, удобнее и комфортнее для наших посетителей», - написали представители торгово-развлекательного центра.



Фото: Instagram-аккаунт ТРЦ Fjord Plaza

Напомним, ТРЦ Fjord Plaza торжественно открылся в Пскове в декабре прошлого года. Общий объем инвестиций в строительство превысил 1,6 миллиарда рублей.

В реализации проекта участвовали английское архитектурное бюро Dyer, которое разработало архитектуру проекта, псковские архитекторы, команда компании «ЭГЛЕ» и многие другие организации.

ТРЦ Fjord Plaza включен в псковский туристический кластер.