Экономика

Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в Псковской области

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 1 980 вакансий, открытых в Псковской области с 1 по 30 сентября 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений о работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе hh.ru.

Число предложений о работе в Псковской области за прошедший месяц выросло на 6%. В сравнении с показателем прошлого года рынок вакансий в регионе в сентябре увеличился на 13%, то есть интерес компаний к новым работникам растет. Самый высокий спрос в регионе сохраняется на представителей профобластей продаж – 26% от всех вариантов занятости, рабочий персонал – 20%, работников производства – 15%, начинающих специалистов и студентов – 13%, соискателей из сферы транспорта и логистики – 10%.

Соискатели из Псковской области открыли на 3% меньше резюме в сентябре, чем в августе 2020 года, и на 25% больше, чем в сентябре прошлого года. В большей степени от года к году выросла активность специалистов сферы закупок – на 96% к сентябрю 2019 года, автомобильного бизнеса – на 82%, консультирования – на 80%, страхования – на 78%, начинающих специалистов и студентов – на 67%.

Уровень конкуренции в Псковской области продолжает снижаться – с 3,7 резюме на одну активную вакансию на hh.ru в августе до 3,4 соискателей на рабочее место в сентябре текущего года. В сентябре прошлого года этот показатель не превышал 3,1 резюме на одно предложение о работе. Самый высокий уровень конкуренции сохраняется среди топ-менеджеров и руководителей среднего звена (9,5 резюме на вакансию), работников сферы искусства, развлечений, масс-медиа (8,5), юристов (7,7).

В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Псковской области в сентябре составила 34 558 рублей. Год назад в этот период она была равна 35 000 рублей. Зарплатная медиана в резюме соискателей оказалась на уровне 30 000 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области в начале октября: