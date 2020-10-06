Экономика

Скидки на молоко, кефир и сметану «Прасковьи Молочковой» действуют в «Магнитах»

В магазинах федеральной сети «Магнит» в Пскове до 10 октября действуют скидки на ряд позиций из ассортимента торговой марки «Прасковья Молочкова».

В частности, на молоко 3,2% жирности (бутылка 900 г) предоставляется скидка 10%: стоимость молока составляет 58,99 руб.

Снижена цена на кефир жирностью 1% (бутылка 900 г). До 10 октября его можно приобрести за 42,99 рублей.

Скидка 14% действует на сметану «Прасковья Молочкова» жирностью 20% (стакан 200 г). Стоимость сметаны - 34,99 руб.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой!»