Экономика

Два года завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»: цифры и факты

Два года назад псковский завод «Титан-Полимер» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино». Официальная церемония вручения документа состоялась в Санкт-Петербурге 28 ноября 2018 года в рамках XII Международного инновационного форума «Российский промышленник».

Представляем вашему вниманию инфографику о реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в настоящий момент инвестор реализует первую очередь проекта «Титан-Полимер» - строительство завода по производству БОПЭТ-пленок.

Завершение работ и ввод в эксплуатацию 1-й и 2-й линии производства БОПЭТ-пленок планируется на 3-й квартал 2021 года. Сейчас на стройплощадке предприятия производится монтаж оборудования.