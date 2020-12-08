Экономика

Дикие цены

Фото: cartoonbank.ru

В выходные случилось внезапное: «наверху» заметили, что «внизу» цены растут. «Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются! - бушевал президент страны Владимир Путин. - Значит, мука выросла почти на 13%... А это кто? Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете!» Не можем не порадоваться такой осведомленности властей - а что до простого обывателя, он знает о росте цен не из кулуаров и отчетов, а чувствует это на собственной шкуре. Если раньше на рядовую каждодневную покупку в магазине (хлеб, молоко, сахар, гречка) нам хватало 200 рублей, то теперь минимальный чек вырос до 400-500 рублей. Впрочем, кому мы что рассказываем?

По итогам «разбора полетов» правительству и лично премьеру Михаилу Мишустину дано указание зафиксировать цены. Что это - новый «совок», как уже успели прозвать поручение президента горячие ТГ-головы, грамотный пиар или затишье перед новым витком цен?

Рынок отскока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поспешила объяснить рост цен на сахар на 60% с начала года возвращением «к прежним значениям после нескольких лет снижения». Вот как объяснил РИА «Новости» логику происходящего начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев: «Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен». Он также добавил, что ни ажиотажного спроса, ни дефицита этого продукта в стране не наблюдается. «С рынком у нас все в порядке», - заявил чиновник.

И у кого-то, не исключаем, сразу стало как-то спокойнее на душе. Однако будем откровенны: рынок наш сегодня, скорее, напоминает картинки из серии «ожидание» - «реальность». В разговоре с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове псковский бизнесмен, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин озвучил выборку по целому ряду продуктов, констатировав рост цен по итогам трех месяцев. Согласно его данным, рост стоимости яиц составил 3-5%, круп - 5-15%, макарон - 10-20%, хлеба - 3-5%, масла растительного - 26-32%, молочной продукции - 5-10%, майонеза и продуктов масложировой группы - 10-20%. Мясо курицы и свинины не подорожало, но субпродукты показали рост от 7 до 14%. По его словам, «с 2014 года, когда начался экономический кризис, цены на товары повседневного спроса и продукты растут постоянно. Связано это и с нестабильностью рубля, и с общей инфляцией, с сезонностью некоторых товаров и продуктов».

Бизнесмена не удивляет решение государства заняться регулированием цен: в условиях «жалкого подобия рынка» это вполне предсказуемо. «Если государство хотело что-то сделать с ценами, оно это делало, - объясняет он. - У нас есть такое понятие, как минимальная розничная цена, есть ограничение наценки на некоторые виды товаров, есть Федеральный закон о торговле».

Отсутствие нормальной рыночной экономики в нашем государстве констатирует и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. «Конечно, никакой рыночной экономики у нас нет, - считает он. - Ее и быть не может, исходя из той роли, которую государство принимает в процессе экономического производства. У нас сейчас превалирующее большинство предприятий, компаний, корпораций, и других участников рынка - это компании с участием государства. В том числе и банковский сектор, который должен стимулировать развитие бизнеса. Поэтому в чистом плане эту экономику нельзя назвать рыночной, она псевдорыночная с серьезным участием государства в процессе производства и с попыткой доминировать по определенным направлениям».

С опасением воспринял идею о регулировании цен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. «Я пока не вижу тех норм, которые будут применяться для этого, - говорит он. - Непонятно, как это будет происходить. Дело даже не в плановой экономике. Цены же растут не просто так, с щелчка. Речь ведь идет не о монополистах, где можно было бы подумать о сговоре. Тут, возможно, речь о сложившейся тенденции: все-таки есть импортная составляющая, может быть, производство связано с закупками сырья, которое подорожало, и рост именно с этим связан... Неприятно, что продукция дорожает, но, наверное, причину надо искать не в бизнесе».

Кризис роста

Действительно: а почему цены вдруг «отскочили»? Очевидность этого факта не отрицает уже даже официальная статистика: Псковстат зафиксировал в ноябре рост цен на продукты: порядка 17% - на огурцы и помидоры, больше 8% - на сахар, больше 5% - на подсолнечное масло.

Росли цены и в октябре: по отношению к сентябрю 2020-го стоимость сахара выросла на 22,2%, на яйца - на 10,8%, на масло подсолнечное - на 8,3%.

Президент Владимир Путин, комментируя причины роста цен, однозначно сказал: пандемия здесь ни при чем. Как отмечают эксперты, в этом году в России собрали достаточно хороший урожай по зерновым, мы вышли чуть ли не на первое место по поставкам на экспорт пищевого и фуражного зерна. «Птицефабрики растут, как на дрожжах, - говорит Владимир Зубов. - У экономики достаточно большие возможности по производству яиц. По мясу птицы и свинины Россия полностью обеспечивает себя и еще занимается отправкой на экспорт - даже в условиях пандемии эти показатели не снизились, а выросли по объемам производства».

Рост цен на продукты в России и в мире лишь косвенно связан с пандемией коронавируса - это признает и старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан. «Это следствие более сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок отдельных типов продуктов, макроэкономические причины. Это не значит, что пандемия никак не сказалась, но сложно отделить этот аспект от других аспектов», - цитирует Аббассиана ТАСС. Кроме того, по его словам, на международном и локальном рынках складываются разные ситуации в зависимости от того, является страна импортером или экспортером. «Страны-экспортеры в целом преодолели трудности, а страны-импортеры столкнулись с другими проблемами, такими как экономический спад, негативный рост, снижение курса местной валюты, инфляция», - пояснил экономист.

Владимир Зубов согласен с основной причиной, которую озвучил президент: руководитель региональной ТПП также считает, что в поисках причин роста цен исходить надо из желания производителей компенсировать свои потери и «подтянуть» цену на внутреннем рынке к той, что они могут выручить на внешнем.

«И сахар, и подсолнечное масло, и зерно являются продуктами, которые котируются на международном рынке: если их цена в долларах увеличилась, то однозначно на внутреннем рынке это приведет к увеличению цен, - объясняет Владимир Зубов. - Продавец или производитель, поставщик имеет выбор: либо продавать по дешевке внутри рынка, либо по высоким рыночным ценам, которые сложились за его пределами. Если внешний рынок дает бОльшую цену, то ему по всем показателям выгоднее продавать за пределами РФ. Это нужно регулировать, например, квотами, накладывая пошлину на наши товары. Но это сделает наши товары не такими востребованными на рынке, что тоже плохо. Мы все-таки хотим существенную долю доходов в бюджет получать от несырьевого экспорта. Получается, задача дана обратная - как можно больше распродавать, получать валюту, а ее уже использовать на благо населения».

Изучают причины роста цен не только экономисты и эксперты, но и антимонопольщики. По словам руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольги Милонаец, важно понять, на каком этапе происходит повышение стоимости. Это могут быть факторы и местного характера, и федерального порядка. «Самая большая проблема обычно - посредники, - отмечает она. - На сегодня закон позволяет производителям работать через ИП и торговые дома, отгружая им товар. На этом уровне и происходит основное завышение ценности товара. 8-10% у производителя, 8-10% у посредника и 10-15% у ТС - вот мы и получаем лишние 40-50% надбавки».

По словам Ольги Милонаец, ФАС получил поручение контролировать ситуацию в регионе. Уже в среду в Пскове соберется рабочая группа с представителями торговых сетей, представленных в Псковской области. «Уже запросили у них всю информацию, посмотрим, с чем связан рост цен и оперативно до 16 декабря направим в ФАС России, - пояснила руководитель службы. - Если это проблема наша, примем меры - у нас достаточно много инструментов для этого. Если все-таки она пришла из-за пределов нашего региона (ни сахар, ни масло мы не производим) - мы оперативно передадим данные нашим коллегам».

Стабилизируй то

На данный момент премьер-министр Михаил Мишустин уже озвучил меры по стабилизации цен на отдельные виды продуктов. В течение недели будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями о снижении цен при поставке для торговых сетей и ограничении цен в рознице.

Производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Общий вес поддержки отрасли на 2021 год - 2 млрд рублей.

С нового года будет введена вывозная таможенная пошлина на семена подсолнечника: 30%, но не менее 165 евро за тонну. В январе также вводятся квоты и пошлины на экспорт зерновых. Производителям муки и хлебопекарной продукции предоставят субсидии более 7 млрд рублей.

Бизнес намерен заморозить цены на сахар и подсолнечное масло на три месяца с 1 января 2021 года. Предположительно, стоимость килограмма сахара составит 36 рублей у производителей и не больше 45 рублей в магазине, а литра масла - 95 и 110 рублей соответственно.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает дать правительству право установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%.

Комментируя планируемые меры, Владимир Зубов замечает, что рыночным было бы увеличение размеров оплаты труда пропорционально курсу падения национальной валюты - для того чтобы простой потребитель почувствовал, что он имеет возможность получать зарплату на 20% больше - на столько просел за текущий год рубль».

И напоминает: механизм регулирования цен на внутреннем рынке как раз и должен предполагать создание таких условий для производителей, чтобы им было выгодно работать. Это те же самые дотации, льготные кредиты от государства. Вроде бы многое из этого собирались сделать в рамках программ поддержки импортозамещения, однако пока результатов не видно: Россия не смогла выйти на полное самообеспечение. «Около 60% продовольствия мы получаем из за рубежа, не изменились страны происхождения товаров - мы обманываем сами себя, покупая товары через третьи страны, - говорит Владимир Зубов. - Нужно увеличивать вливания в направления, которые не являются предметом реального импортозамещения».

Ведь если просто все взять и зафиксировать, можно прийти не только к росту цен, но еще и к дефициту. «Сегодня я разговаривал с одним из производителей семечек для подсолнечного масла, - рассказывает Николей Рассадин. - Я спросил у него, что он будет делать, если заморозят цену на масло. Он сказал, что придержит свою семечку, не буду поставлять на завод до апреля месяца условно. Что из этого вытекает? Завтра, если так поступят все сельхозпроизводители семечки, на рынке образуется дефицит масла - заводам нечего будет перерабатывать. Может, это не сегодня случится, но к апрелю-маю мы останемся с дефицитом масла».

Привет из прошлого

Еще интереснее, чем вопрос о причинах роста цен, - проблема, что же будет после того, как ценники «отпустят» - ориентировочно, в апреле.

«Не исключено, что нас ждет новый скачок цен, - считает Владимир Зубов. - Все будет зависеть от политики Центробанка. С учетом того, что их политика не стоит на поддержке национальной валюты, национальной экономики и ее развития, а также на платежеспособности и покупательского спроса российского человека, а базируется на выполнении рекомендаций МВФ, то изменения политики ЦБ нам ждать не приходится...Мы придем к тому, что на какое-то время цены будут держаться на уровне, а потом будет, как в сообщающихся сосудах: сколько ты ни затыкай пальцем один из них, когда ты его отпустишь - давление в обоих трубочках выровняется и выйдет на свой уровень. Ни законы физики, ни законы экономики обмануть невозможно».

Сложно говорить и о том, к каким последствиям решение сдерживать цены на продукты может привести бизнес. «Здесь фактически непонятно, кто будет крайним, пострадают ли от этого производители, - подчеркивает Аркадий Мурылев. - Непонятен сам механизм. Как можно сдержать цены на продукты, если это серьезная цепочка ряда производителей, поставщиков... Мне непонятно, как эти цены будут зафиксированы - в какой части будет фиксация, на каком этапе. На этапе отпуска продукции от производителя? А те, у кого уже был закуп - кто им будет возмещать убытки? Конечные в этой цепочке - ритейлеры, те, кто продает».

К оригинальному выводу приходит Николай Рассадин. «Это нас приведет к тому, о чем я говорю уже 6 лет: мы плавно и поступательно движемся к СССР в самом худшем его варианте. Мы вернемся снова в плановую экономику и будем жить в той стране, о которой мечтают миллионы граждан, - в СССР».

***

В четверг, 17 декабря, состоится очередная прямая линия с президентом. В перечне основных тем среди всего прочего есть и рост цен.

А пока вспомним октябрь 2018-го. «Я вам могу составить меню исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!»

Вот бы в этот октябрь 2018 года! Закупиться теми макарошками...

Елена Никитина