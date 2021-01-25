Экономика

Новый механизм сопровождения инвестпроектов обсуждают в Псковской области

Внесение изменений в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» обсудил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Заседание состоялось 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиции Андрей Михеев подчеркнул, что этот законопроект направлен на улучшение инвестиционной деятельности и ее оптимизацию. Так, документ предусматривает оптимизацию работы Совета по инвестициям в Псковской области и инвестиционной комиссии администрации региона путем объедения их функций в один коллегиальный орган - Совет по инвестициям в Псковской области. «Это будет единый орган», - пояснил Андрей Михеев. Членов Совета наделят полномочиями по принятию решений об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки.

Кроме того, законопроект вводит механизм сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна», который регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки, выполнения и мониторинга реализации инвестпроектов на территории области, определяет порядок и сроки взаимодействия участников указанных отношений. Документ исключает понятие «стратегический инвестиционный проект», которое Андрей Михеев назвал избыточным.

Также снижается порог объема планируемых инвестиций по проекту с 100 млн рублей до 50 млн рублей для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области. При этом инвестиционный проект должен обеспечивать создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет области.

Планируется, что законопроект вступит в силу 1 апреля. Комитет рекомендовал областному Собранию принять указанный законопроект в двух чтениях.