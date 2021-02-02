Экономика

Игорь Максимов рассказал о последствиях роста цен на металл

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о последствиях роста цены на металл.

«В ноябре-декабре как гром среди ясного неба повысилась цена металла в России практически на 40%, - сообщил он. - На 80% все наши планы, объемы работ связаны с металлом. Правительство и УФАС предпринимают какие-то шаги, чтобы остановить резкий рост цены на металл».

Игорь Максимов рассказал, что в этом году планируется заменить, в частности, сети на улице Генерала Маргелова, на Рижском проспекте и на улице Леона Поземского. Но, если на работах скажется цена на металл, будет «серьезная коррекция всех наших планов», заметил он.