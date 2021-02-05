Экономика

«Эхономика» с создателем «Луки-парка» Александром Терентьевым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля.

В Великих Луках в прошлом году, в День города, 22 августа, открылся реконструированный парк культуры и отдыха. Любопытно, что долгожданной реконструкцией парка занимался частный инвестор - компания «Агентство ипотечного кредитования».

Инвестпроект «Луки-парк» получил статус стратегического и предполагал комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка» и гостиницы. Да и в целом задачу инвестор поставил перед собой достаточно претенциозную – не только разнообразить отдых горожан, но и увеличить приток туристов в Великие Луки, а значит, в перспективе и усилить экономику города.



Все ли удалось воплотить из задуманного? Не пришлось ли корректировать планы и цели из-за пресловутого коронавируса? Легко ли в Псковской области реализовывать такие инвестпроекты в принципе? Как появилась идея создания динопарка в Великих Луках?

Как «обитающие» там динозавры справляются с морозами? И насколько реально сделать в Псковской области свой большой парк аттракционов, в том числе экстремальных?



На эти и другие вопросы ведущий программы Алексей Овчинников попросил ответить руководителя инвестиционной компании «АИК», выполнившей реконструкцию парка культуры и отдыха в Великих Луках, Александра Терентьева.