Экономика

Миллионную карту «Мир» выпустил ПСБ

Объем эмиссии пластиковых карт ПСБ национальной платежной системы «Мир» превысил один миллион. Сегодня банк выпускает около 50 тысяч карт «Мир» в месяц - основную часть эмиссии составляют зарплатные и пенсионные карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

За 2020 год клиенты ПСБ увеличили обороты по картам национальной платежной системы на 80%, что, в том числе, обеспечено ростом количества и объема операций по безналичной оплате товаров и услуг.

«Миллионные объемы эмиссии при почти двукратном росте оборотов по картам подтверждают позиции ПСБ как одного из активных участников национальной платежной индустрии. Сегодня все больше россиян выбирают карты "Мир" в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт. Карта "Мир" от ПСБ - это удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами: клиент может не только выгодно копить, получая проценты на остаток средств на карте, но и выгодно тратить - при оплате картой повседневных товаров и услуг начисляется кешбэк от банка и от платежной системы», - отмечает директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«ПСБ является нашим надежным партнером - как с точки зрения развития новых возможностей для клиентов, так и в плане реализации новейших технологических инициатив. Мы вместе с коллегами из ПСБ продолжим работу над созданием еще более удобной и выгодной платежной карты и сервисов для клиентов», - отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.