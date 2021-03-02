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Экономика

В России вырос внутренний спрос на минеральные удобрения

03.03.2021 16:06|ПсковКомментариев: 0

В России вырос внутренний спрос на минеральные удобрения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 3 марта председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, перечисляя основные проблемы, которые сейчас наблюдаются в сфере сельского хозяйства региона.

«Мы не спим, потому что проблем полно - выше крыши - по многим направлениям. Например, резко подорожали минеральные удобрения, - отметил спикер, добавив, что аграрии страны считают данное повышение необоснованным, антимонопольщики в курсе ситуации. - Для нас это большой минус. Если повышается себестоимость, мы должны повысить цены и на конечный продукт».

Кроме того, отметил Николай Романов, возросло внутреннее потребление минеральных удобрений. «Внутренний запрос был 25%. Наши заводы этот объем обеспечивали, а остальное направляли за границу. Сейчас внутреннее потребление минеральных удобрений выросло до 38%», - пояснил председатель комитета.

Теги: #сельскоехозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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