Экономика

Началась видеотрансляция пресс-конференции об инвестактивности в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной инвестиционной активности в Псковской области и деятельности ОЭЗ «Моглино».

Мероприятие проводится по итогам визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Псковскую область и встречи с резидентами особой экономической зоны «Моглино».

Премьер-министр после визита в регион уже дал несколько поручений профильным министерствам. Насколько они стратегически важны для инвесторов и для региона?

Также мы попросим спикеров рассказать, как в последние годы изменялся инвестиционный климат в Псковской области, какую динамику развития показали крупнейшие псковские инвестплощадки, прежде всего ОЭЗ «Моглино». Какая работа проводится, чтобы увеличить поток инвесторов в регион? Какие результаты она принесла? Как проходит развитие Моглино-2 и промышленного кластера в Псковской области? Каковы его перспективы? Будет ли при этом развиваться и основная площадка особой экономической зоны?

Какие изменения в законодательстве внесены за последнее время на региональном уровне, направленные на улучшение инвестиционного климата в Псковской области?



На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев

• и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев

• генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.