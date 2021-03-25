Экономика

Рейтинг актуальных проблем бизнеса сформируют в Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев провел завершающие районные встречи с предпринимательским сообществом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила помощник псковского бизнес-омбудсмена Мария Николенко.

На текущей неделе Аркадий Мурылев встретился с бизнесменами Плюсского, Стругокрасненского, Опочецкого, Красногородского, Пыталовского, Островского и Палкинского районов.

Как выяснилось в ходе встреч предпринимателей Плюсского района больше всего волнуют вопросы контроля лесозаготовителей, а представителей торговой отрасли – новый порядок применения кассовой техники.

В Стругах Красных бизнесменов более других беспокоят вопросы, связанные с грузоперевозками.

В Опочецком районе предприниматели озабочены вопросами создания охранных зон региональных памятников, вырубки кустарника на дрова на землях сельхозназначения, высокой кадастровой стоимостью объектов культурного строительства и земли, взаимодействием с судебными приставами.

Высокая кадастровая стоимость объектов капитального строительства, проблемы взаимодействия с судебными приставами и вопрос о возможности получения выплат в период нетрудоспособности ИП – основные проблемы красногородского бизнеса, продолжил Аркадий Мурылев.

В Пыталово представители торговли попросили консультационного содействия по поводу порядка маркирования товара. Они уверяют, что «горячая линия» «Честного знака» практически недоступна, а в организациях «предлагающие сопровождение компании в части проведения маркировки предлагают исключительно платные услуги и ненужные дорогостоящие программы».

Также один из пыталовских производителей обратился к уполномоченному с просьбой о доведении до руководства региона проблемы выделения земельных участков инвесторам. По его собственному опыту, оформление земли заняло более трех лет, что, несомненно, не устроит ни одного предпринимателя, заинтересованного в оперативном развития бизнеса. Решением данной проблемы мог бы стать возврат полномочий по выделению участков в районные администрации. Этот вопрос неоднократно поднимался в Усвятском, Гдовском и других районах в ходе прошлых встреч, заметил Аркадий Мурылев.

В Островском районе представители парикмахерских услуг попросили бизнес-омбудсмена на федеральном уровне озвучить предложения о возможности работать ИП без наемных работников с соответствующим видом деятельности без кассовых аппаратов (сейчас такая возможность предусмотрена до 1 июля 2021 года).

Еще одной проблемой, достойной уровня федеральных органов власти, по мнению островских бизнесменов, стала проблема пенсионного обеспечения ИП. По словам предпринимателей, ИП вне зависимости от их отчислений смогут получить лишь минимальную страховую пенсию.

По остальным конкретным обращениям уполномоченный пообещал разобраться индивидуально.

В завершение цикла встреч Аркадий Мурылев посетил Палкинский район, в котором основными темами для обсуждения стали упрощение порядка применения ККТ для деревень и высокая кадастровая стоимость земельных участков. Фермеры пожаловались на высокую стоимость минеральных удобрений, а также на высокие тарифы за электроэнергию.

По результатам проведенных встреч, в рамках которых одновременно проводился личный опрос предпринимателей, будет сформирован рейтинг актуальных проблем бизнеса региона, а также в ежегодный доклад о деятельности уполномоченного за 2020 год войдет список точечных проблем по каждому району.