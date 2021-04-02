Экономика

Производители заявили о подорожании майонеза и соусов на 10%

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении с апреля отпускных цен - в среднем они могут вырасти на 10%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Фото: pixabay.com

ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит» предупредили ритейлеров о повышении цен в этом месяце на соответствующие товары на 5-12%. Отмечается, что точные масштабы роста из этого диапазона зависят от вида продукции.

Ка поясняет издание, причинами подорожания являются продолжающийся рост стоимости подсолнечного масла, упаковки и топлива. При этом Нижегородский масложировой комбинат уточнил, что повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только позволит производителям избежать убытков.

Между тем в Минсельхозе заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен.