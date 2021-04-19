Экономика

У малого и среднего бизнеса остается 10 дней, чтобы предоставить отчетность в Псковстат

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о своей деятельности за 2020 год в Псковстат в срок до 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Заполнить отчеты по форме № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» и №1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» можно на портале госуслуг.

Росстат проводит экономическую перепись малого и среднего бизнеса в соответствии с федеральными законами, закрепляющими развитие малого бизнеса в России. Перепись малого бизнеса проводят 1 раз в 5 лет. Участие в ней является обязательным для всех малых предприятий (в том числе микропредприятий) и индивидуальных предпринимателей.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.