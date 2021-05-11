Экономика

Прямое регулирование цен не может работать в рыночных условиях — Николай Рассадин

Прямое регулирование цен на некоторые товары не может работать в рыночных условиях. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«Не надо себя обманывать. Самое страшное, что есть в государстве — это ложь. Вы сделайте либо рыночную, либо плановую экономику. А когда пытаются скрестить ужа и ежа, получается колючая проволока. Это не работает», - отметил гость студии.

Также он раскритиковал чиновников, которые «по каждому чиху начинают креститься и вмешиваться в экономический процесс», и привел конкретный пример. «У нас в стране был неурожай семечек, что повлекло дефицит и, как следствие, рост цен на подсолнечное масло. Вместо того, чтобы завезти в страну импортный продукт из какой-нибудь дружественной страны, государство стало регулировать цены. Производители семечек перестали отгружать их на маслозаводы, и все это потянуло синергетический эффект», - рассказал Николай Рассадин, сделав вывод, что «в министерстве экономического развития сидят "двоечники"».

«Либо ты живешь в плановой экономике, либо в свободном рынке. Рынок сам все устаканит», - заключил гость студии.