Экономика

24 предпринимателя и организации получили статус «социального предприятия» в Псковской области

24 предпринимателя и организации вошли в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в Псковской области. Соответствующий приказ комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области от 13 мая 2021 г. № 289/1 опубликован на официальном портале правовой информации.

Три организации в составе списка имеют организационно-правовую форму ООО. Это «Великолукское предприятие «ВЕЛОС», «Печорское предприятие «Восход», «Предприятие слепых «НИВА». Остальные участники списка работают как ИП.

Среди вошедших в перечень - благотворительная организация «Дорога добра», соляная пещера «Сольера», школа сахарного диабета (Великие Луки), школа устного счета «Соробан» (Псков), хип-хоп студия «Хоть отбавляй», «Изборский пряник», «Пчелиный хуторок», «РОББО Клуб», музей «Льняная губерния», (Печоры), «Завод «Псковский Гончар» и другие.

Добавим, что статус «социального предприятия» позволяет предпринимателем рассчитывать на информационно-обучающие и финансовые меры поддержки. Финансовые меры предусматривают грант на авансирование затрат, связанных с реализацией социального проекта.