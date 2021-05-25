Экономика

Губернатор поблагодарил предпринимателей за активное участие в развитии Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил предпринимателей региона с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Псковской области около 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, всего в этой сфере трудится более 80 тысяч человек. Треть экономических процессов в регионе формируется в секторе МСП, и развитие бизнеса — это важный фактор для социально-экономического роста всей области, отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, предприниматели создают новые высокотехнологичные производства, инвестируют в инновационные технологии, завоевывают рынки сбыта, увеличивают количество рабочих мест, вносят серьезный вклад в пополнение регионального бюджета.

«Быть предпринимателем — непростой труд. Без невероятной энергии, целеустремленности, знаний, организаторских способностей, умения стратегически мыслить и рисковать, упорства и искренней веры в свое дело невозможно добиться высоких результатов в бизнесе. И этими качествами в полной мере обладают предприниматели Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что бизнес сейчас является «серьезным партнером администрации области и поддерживает многие идеи и предложения».

Михаил Ведерников сказал, что предприниматели вносят свой вклад в благоустройство городов, поддержку социальных и благотворительных проектов, участвуют в развитии спорта, культуры. Во время пандемии предприятия региона перепрофилировали свои производства для выпуска СИЗ, защитных костюмов и антисептиков, поддерживали медицинских работников.

«Искренне признателен за такое осознание социальной ответственности! - обратился он к предпринимателям. - Благодарю предпринимателей и всех, чья работа связана с этой сферой — за ваш труд, самоотдачу и активное участие в развитии Псковской области. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия и новых успехов!».