Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен обменялся опытом работы с коллегами в СЗФО

Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев принял участие в работе первого форума уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей Северо-Запада «Опыт и проблемы государственной правозащитной деятельности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Мария Николенко.

В течение двух дней государственные правозащитники делились опытом, обсуждали проблемы организации своей деятельности в регионах. В работе форума приняли участие руководители органов государственной исполнительной власти, представители органов местного самоуправления, депутатского корпуса, науки и институтов гражданского общества.

В рамках форума состоялось заседание круглого стола «Трансформация контрольно-надзорной деятельности в условиях цифровизации экономики», на котором участники обменялись мнениями относительно новых подходов к проверкам организаций, связанных с вступлением в силу с 1 июля 2021 года федерального закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Подводя итоги форума, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области положительно оценил взаимодействие по работе с обращениями омбудсменов региона.