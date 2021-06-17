Экономика

Генпрокуратура обнаружила в регионах необоснованный рост цен на продукты

Прокуроры в ряде регионов России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Генеральной прокуратурой РФ на системной основе анализируется доступность продовольствия для населения. Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты. В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли (магазины, рынки, ярмарки и др.)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры регионов, где выявлен рост цен на плодоовощную продукцию (морковь, картофель, капуста белокочанная, репчатый лук), получили поручение провести проверки с привлечением контролирующих органов.

Результаты работы находятся на особом контроле Генпрокуратуры.