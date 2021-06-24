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Экономика

«Зеленый зонтик» Сбербанка страхует экологические риски малого и микробизнеса

28.06.2021 12:02|ПсковКомментариев: 0

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила программу страхования экологических рисков для малого и микробизнеса «Зеленый зонтик». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Программа страхования предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объем страховой защиты — 15 миллионов рублей.

Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объем страхового покрытия. Продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии).

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, недавно «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» запустили программу комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса. Теперь появился отдельный продукт и для малых предпринимателей, который полностью адаптирован под их потребности. На выбор клиенту предлагается три варианта покрытия: на 5, 10 и 15 миллионов рублей, а стоимость полиса зависит от конкретных характеристик объекта и выбранной страховой суммы. Культура страхования экологических рисков в нашей стране только начинает зарождаться, но мы надеемся, что это станет практикой всех компаний, работающих с опасными продуктами.

«Страхование экологических рисков должно стать одним из важных условий осуществления деятельности компаний. Как показывает практика аварии такого рода происходят неожиданно, и предприятию приходится в срочном порядке изыскивать средства на ликвидацию последствий и оплату штрафов. Обезопасить себя от непредвиденных расходов поможет страхование экологических рисков», - добавил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо.

Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно в личном кабинете мобильного приложения СберБизнес. Программа комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса начала работу весной 2021 года. Предложение для крупных клиентов предусматривает компенсацию расходов за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и непосредственно окружающей среде. Помимо этого, в пакет можно включить компенсацию убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности. Объем страховой защиты — до 300 млн рублей. Крупнейшим индустриальным клиентам предлагаются индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Объем защиты соответствует масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов.

Теги: #Сбербанк #экология #страхование
Источник: Псковская Лента Новостей
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