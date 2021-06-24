Стас Осовский: Радостно понимать, что наш проект будет частью большого предприятия

Руководитель Псковского отделения «Деловой России» гендиректор ООО «Псковпласт» Стас Осовский поделился подробностями инновационного инвестиционного проекта, который реализуется им на базе ОЭЗ «Моглино». Деталями он поделился сегодня, 2 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках очередного выпуска программы «Собственной персоной».
Он отметил, что в настоящее время им реализуется два проекта. Первый связан с развитием небольшой сети магазинов посуды в Великих Луках, в настоящее время готовится почва для коллаборации с большой федеральной сетью.
Инновационный проект связан с сырьевой базой, которая, по словам Стаса, впервые стала отечественной. Это стало возможно благодаря приходу в регион якорного резидента - завода «Титан-Полимер». Как отметил предприниматель, экскурсия на предприятие заставила осознать значимость своего проекта: «Мы маленькие, - пояснил он. - Но радостно и отрадно понимать, что мы будем частью такого большого завода».
Добавим, что за плечами Стаса - большой опыт работы на самых разных должностях, частично его деятельность связана с Северной столицей. Вернувшись из Санкт-Петербурга в прошлом году, Осовский активно включился в поддержку региона, обеспечивая нуждающихся средствами индивидуальной защиты, на пике дефицита с масками и санитайзерами.