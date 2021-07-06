Экономика

Владимир Кротов рассказал, какие сферы псковского бизнеса хуже переживают пандемию

«Состав предпринимателей в "Псковском бизнес-инкубаторе" изменился. У некоторых просто закончились сроки аренды, а есть и предприниматели, чей бизнес не смог пережить эту тяжелую обстановку - после того, как все переходили на "дистанционку", они уже больше не вернулись», - об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор бизнес-инкубатора Владимир Кротов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, тяжелее всего в Пскове в период пандемии пришлось предпринимателям, которые оказывали услуги в области полиграфической деятельности, бухгалтерского учета, а также осуществляли дневной уход за детьми, проведение финансового аудита, организацию дополнительного образование для детей и взрослых.

При этом Владимир Кротов заметил, что есть и такие предприниматели, которые в пандемию съехали из бизнес-инкубатора в связи с расширением.