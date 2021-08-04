Экономика

Зарплата в Псковской области увеличилась на 1%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Псковской области за январь-май 2021 года, по оценке, составила 32 657 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 6,5%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, в реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата увеличилась на 1%.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (54 102 рубля) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (41 629 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 65,7% и на 27,5% соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (22 503 рубля) за январь-май 2021 года был ниже среднеобластного на 31,1%, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (23 142 рубля) – на 29,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-май 2021 года составила 28 705 рублей, что на 12,1% меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области.

По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-май 2021 года сложилась в размере 33 407 рублей, что на 2,3% больше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области.