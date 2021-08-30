Экономика

Проект развития экспорта в Псковской области обсудили на Восточном экономическом форуме

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на Координационном совете Минпромторга России доложил о ходе реализации проекта «Экспортный акселератор» в Псковской области. Совет проходил в рамках Восточного экономического форума, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры для стимулирования экспорта промышленной продукции стали основной темой Совета под председательством Дениса Мантурова, состоявшегося в рамках Восточного экономического форума-2021 во Владивостоке.

Псковская область и Чувашская Республика участвуют в пилотном проекте Минпромторга России «Экспортный акселератор», направленном на формирование индивидуальных мер поддержки для экспортноориентированных предприятий регионов, отметили в комитете.

В проекте принимают участие 5 ведущих экспортноориентированных предприятий Псковской области: «Псков-Полимер», «Псковская швейная фабрика "Славянка"», «М-Конструктор», «Полипласт», «Завод электротехнического оборудования». На предприятиях ведется активная работа по разработке и реализации индивидуального пакета мер экспортной поддержки для предприятий-участников проекта. У компаний появляются новые виды продукции, под запросы потенциальных потребителей, заключаются новые экспортные контракты, добавили в комитете.