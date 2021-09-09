Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт регулятора.

«Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста», - говорится в сообщении.

ЦБ увеличивает ключевую ставку пятый раз подряд. В прошлый раз она повышалась в июле сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых. Это было самое существенное повышение с декабря 2014 года. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 22 октября.

Регулятор ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале 2021 года. В 2022-м она снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, прогнозирует Центробанк.

«Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении», - сказано в материале.