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Экономика

ПСБ повышает ставки по вкладам

25.10.2021 14:14|ПсковКомментариев: 0

ПСБ повышает доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,40-0,45 п.п. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Максимальная ставка 8% годовых действует по вкладу «Весомый процент»*.

По депозиту «Сильная ставка», который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 7,5% годовых**.

По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 7,5% годовых***. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 7,1% годовых****, по вкладу с пополнением «Моя копилка» - до 6% годовых*****, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 5,75% годовых******.

«Банковские депозиты остаются наиболее востребованным сберегательным инструментом с гарантированным доходом. Учитывая тенденцию последовательного повышения ключевой ставки Банка России, мы улучшили условия по всей линейке вкладов для физических лиц. Кроме того, мы предоставили нашим клиентам большой выбор опций в зависимости от их предпочтений: повышенная ставка при увеличении суммы вклада, возможность пополнять и совершать расходные операции, размещение средств на различные сроки, открытие депозитов любым удобным способом – в отделении, интернет-банке или мобильном приложении ПСБ», - отмечает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

*Условия привлечения срочного банковского вклада «Весомый процент»: валюта вклада: рубли. Срок вклада: 250 дней. Размер вклада: от 10 000 рублей. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 50 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная процентная ставка; расходные операции не допускаются. Вклад пролонгируется не более 3-х раз. Количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). При досрочном расторжении проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Процентные ставки с 25.10.2021: в первом процентном периоде 1-50 дней - 8%, во втором 51-100 - 7%, в третьем 101-250 - 6,5% годовых. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

**Условия привлечения срочного банковского вклада «Сильная ставка»: Валюта вклада – рубли. Срок вклада: 122, 181, 397, 732 дня. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Дополнительные условия: вклад «Сильная ставка» открывается при условии увеличения максимального совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах в ПСБ с 20 июля по 20 сентября 2021 г. на сумму вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу «Сильная ставка». Сумма вклада: от 1 000 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 6,70%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,85%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,20%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 7,30%. Сумма вклада от 3 000 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 6,75%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,90%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,25%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 7,40%. Сумма вклада от 10 000 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 6,80%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,95%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,30%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 7,50%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

***Условия привлечения срочного банковского вклада «Онлайн-вклад»: валюта вклада: рубли. Срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней, возможно не более одного вклада, открытого на имя одного клиента. Размер вклада: от 100 тыс. рублей до 20* млн рублей. Порядок внесения вклада: безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена, пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода», расходные операции не допускаются. Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения, исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со дня, следующего за днем последнего продления договора, если таковое было, по день расторжения договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на дату расторжения договора. При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения проценты выплачиваются из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) годовой процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации). Процентные ставки с 25.10.2021: максимальная сумма вклада 20 000 000 рублей; если первоначальная сумма вклада от 100 000 рублей, то при сроке вклада 122 дня – годовая процентная ставка 6,55%, 181 день – 6,75%, 397 дней – 6,95%, 547 дней – 7,10%, 731 день – 7,15%, 1098 дней - 7,45%; если первоначальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, то при сроке вклада 122 дня – годовая процентная ставка 6,60%, 181 день – 6,80%, 397 дней – 7,00%, 547 дней – 7,15%, 731 день –7,20%, 1098 дней -7,50%. * Если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке до востребования (0,01% годовых). Открытие вклада возможно только в интернет и мобильном банке для клиентов, не открывавших вклады в ИБ/МБ последние два года и при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания (ДКО). Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

****Условия привлечения срочного банковского вклада «Мой доход»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. При закрытии вклада после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета Ѕ процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу «Мой доход». Сумма вклада: от 10 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 6,35%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,50%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,75%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,85%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,90%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 7,00%. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 6,35%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,50%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,75%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,85%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,90%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 7,00%.Сумма вклада: от 1 000 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 6,45%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,60%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,85%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,95%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 7,00%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 7,10%. Надбавка 0,10% к ставке предоставляется пенсионерам и зарплатным клиентам при размещении вклада на сумму от 100 000 руб. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

*****Условия привлечения срочного банковского вклада «Моя копилка»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 181, 367, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя копилка»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно - на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка» с 25.10.2021. Сумма вклада: от 10 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 5,65%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 5,75%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,80%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,85%. Сумма вклада: от 500 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 5,75%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 5,85%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,90%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,95%. Сумма вклада: от 1 500 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 5,80%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 5,90%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,95%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,00%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

******Условия привлечения срочного банковского вклада «Мои возможности»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 181, 367, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции допускаются в пределах неснижаемого остатка; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Мои возможности»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно - на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка» с 25.10.2021. Сумма вклада: от 50 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 5,4%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 5,45%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,50%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,55%. Сумма вклада: от 500 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 5,50%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 5,55%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,60%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,65%. Сумма вклада: от 1 500 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 5,60%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 5,65%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,70%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,75%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

Теги: #деньги #вклады #ПСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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24.10.2021, 19:450 Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частных домов 24.10.2021, 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 24.10.2021, 19:0511 Минтранс предложил увеличить стоимость проезда по платным автодорогам в 1,5 раза 24.10.2021, 18:4512 Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса
24.10.2021, 18:253 Чудское озеро станет чище благодаря программе приграничного сотрудничества 24.10.2021, 18:050 Псковичи смогут увидеть арктические пейзажи в областной библиотеке 24.10.2021, 17:453 Освещение улиц в Пустошке станет дешевле 24.10.2021, 17:201 Врач назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус
24.10.2021, 17:000 Правительство выделит резервные деньги на выплаты пособий по соцстрахованию 24.10.2021, 16:402 Лед на водоемах Псковской области появится позже, чем обычно 24.10.2021, 16:200 Нижегородские «особые дети» побывали на виртуальной прогулке в Михайловском 24.10.2021, 16:000 Псковские параспортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях
24.10.2021, 15:400 Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин 24.10.2021, 15:200 Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год» 24.10.2021, 15:057 Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода 24.10.2021, 14:407 Интерактив: Включайте голову, товарищи автомобилисты
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