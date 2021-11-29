Экономика

Создание промышленных парков в регионе обсудили псковские предприниматели

Возможность создания промышленных парков в Псковской области обсудили предприниматели региона во время круглого стола, организованного уполномоченным по правам предпринимателей региона Аркадием Мурылевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил бизнес-омбудсмен.

Главным спикером был советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Институт экономики роста имени П. А. Столыпина» Антон Свириденко. Основной темой встречи с представителями псковского бизнес-сообщества стала работа «промышленных парков» и программа поддержки малых производств.

«Мы обсудили создание малых производств вокруг городов, так называемых промышленных парков. Пока это только на уровне идеи, которая обсуждается в регионах и в Минэкономразвития. Мы собрали предпринимателей, производственников и представителей бизнес-сообщества для того, чтобы обсудить, чего не хватает, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Перспективы создания таких парков в регионе действительно есть. Было бы желание и место для развития!» - сказал Аркадий Мурылев.

Предприниматели также обсудили критерии, предъявляемые для предприятий при вхождении в технопарки, и льготы, которые сможет предоставить руководство региона и России.

«Вопрос также в том, чтобы государство помогало в этом направлении или создавало готовые территории, на которых можно организовывать производство. Это должен быть не просто "гринфилд", как это было с ОЭЗ "Моглино", а готовая площадка, с коммуникациями, мощностями, возможностями пониженной аренды. К сожалению, у региона пока нет средств для создания таких площадок. Тем не менее, после сбора и анализа данных по регионам, такое предложение может поступить с федерального уровня. Также возможно привлечение инвесторов и создание условий для частного партнерства», - заключил омбудсмен.

Во время встречи руководитель отдела развития ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева отметила, что завод «Титан-Полимер» предусмотрит возможность для развития отраслевого кластера и включения субъектов малого и среднего бизнеса в производственную кооперацию и цепочку создания добавленной стоимости в сфере промышленного производства.

«Сейчас строится первая очередь завода, а в рамках перспективной второй очереди предполагается выпускать полимерное сырье, в том числе для производства текстильных волокон для легкой промышленности. В будущем вокруг завода планируется технопарк на территории особой экономической зоны "Моглино"», - добавила Ольга Дементьева.

Представитель предприятия подчеркнула, что в ноябре прошел форум «Композиты без границы», на котором представители Минпромторга, Росатома (UMATEX), АКИТРФ и других компаний обсуждали тему развития новых материалов и веществ для обеспечения технологического лидерства России. Констатировали тот факт, что в настоящее время эти механизмы господдержки многочисленных зон с режимом преференций часто не стыкуются друг с другом, поэтому предложили в резолюцию форума выйти с системным предложением к руководству страны, доработать этот механизм.