Экономика

Международный акселератор Sber500 открывает прием заявок на четвертую волну

Сбер и 500 Global (ранее 500 Startups) запускают четвертую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500. В этом году покрытие программы будет увеличено вдвое — принять участие в ней смогут 50 команд. Регистрация продлится до 7 февраля 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Акселератор приглашает к участию проекты seed-стадии, предлагающие решения по одному из 20 технологических направлений: рекламе и маркетингу, геотаргетингу и картографии, логистике, компьютерному зрению, HR и обучению, телемедицине, кибербезопасности и другим. Важно, чтобы у проектов уже был MVP (работающая версия продукта) и первые продажи. Подать заявку могут стартапы не только из России, но и со всего мира, приоритет отдается участникам из Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Израиля и Великобритании.

Программа акселератора рассчитана на десять недель и предполагает детальную проработку продукта и развитие бизнеса — погружение в маркетинг и продажи, масштабирование, фандрайзинг, питчинг. В этом году в буткемпе смогут принять участие 500 стартапов, в основной программе — 50 лучших команд.

первый этап — онлайн-буткемп — базовая часть обучающей программы. Команды проработают ценностное предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, получат обратную связь по своим проектам от менторов. По завершении буткемпа 50 проектов смогут пройти на следующий этап или получить приглашение в fast track — даже без основной программы акселератора;

второй этап — первая половина основной программы акселерации. Команды совместно с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса (growth hacking). Также на этом этапе стартапы получат возможность встретиться с представителями компаний экосистемы Сбера, корпораций и фондов для того, чтобы обсудить возможное партнерство. По итогам этого этапа лучшие 25 проектов будут выбраны для выступления на Демо-дне и начнут подготовку к нему;

третий этап — интенсивное офлайн-обучение: воркшопы, индивидуальная работа с менторами и подготовка к финальному выступлению.

Все этапы, как и раньше, будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.

«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне — мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит еще большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 дает им определенный "знак качества" не только на российском, но и на мировом венчурном рынке», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Финалисты выступят на демо-дне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнерство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнерами, а также инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов-партнеров. Выпускники трех волн акселератора Sber500 уже привлекли больше 800 млн рублей инвестиций, из них около 200 млн рублей — от Сбера, а также заключили несколько сотен контрактов с крупными компаниями.