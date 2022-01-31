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Экономика

Строить бизнес в Сбере учатся более двух миллионов предпринимателей

03.02.2022 10:32|ПсковКомментариев: 0

Сегодня 2,6 миллиона предпринимателей и самозанятых России обучаются по различным образовательным курсам, разработанным с участием Сбера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Бесплатная онлайн-программа «БизнесКласс» бала запущена совместно с Google в 2016 году. Это качественное бизнес-образование, доступное в любой точке России и достаточное для того, чтобы открыть свое дело или развивать уже существующий бизнес. Нужен только доступ в Интернет. На ней уже прошли обучение либо продолжают учебу прямо сейчас более одного миллиона человек.

В пресс-службе подчеркнули, что 59% действующих предпринимателей после обучения улучшают коммерческие показатели своего бизнеса: средний чек, число клиентов, количество рабочих мест. Как показывает опрос выпускников программы, после выпуска их выручка увеличивается в среднем на 14%. Еще более впечатляющая цифра — это 14 тысяч новых бизнесов, созданных выпускниками «БизнесКласса», ведь 12% из них открывают собственный бизнес по окончании курса, отметили в банке.

В январе этого года на платформе стартовал новый курс «Как зарабатывать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых», который уже набрал 2000 слушателей. Это первый в России комплексный онлайн-курс для самозанятых, который учитывает весь процесс: от поиска идеи до ее реализации и продвижения, а также экономические нюансы ведения деятельности. В нем рассматриваются такие темы, как финансы, стратегия, маркетинг и юридические вопросы с акцентом на конкретные лайфхаки и практические решения.

Также в 2021 году на платформе «БизнесКласс» появился курс «Социальное предпринимательство», запущенный Сбером, Google и Московской школой управления Сколково. В курсе на конкретных примерах показывается, как сделать так, чтобы бизнес не только зарабатывал, но и приносил пользу людям. В 10 видеоуроках курса представляется лучшая экспертиза в этой сфере: эксперты, предприниматели, инвесторы делятся опытом решения социальных задач при ведении бизнеса. Они рассказывают о том, как найти социальную составляющую, которая поможет развитию бизнеса, говорят о маркетинге и продвижении, социальном капитале и о том, как получить доступ к импакт-инвестициям.

А еще в 2020 году при поддержке агентства стратегических инициатив запустили бесплатный обучающий курс для молодых предпринимателей от 14 до 25 лет «Стань предпринимателем. Бизнес в стиле Z». Он будет полезен тем, кто делает первые шаги в мире бизнеса или только задумывается о собственном деле. Более 6 тысяч молодых людей уже завершили обучение.

Кроме того, в ноябре 2021 года при поддержке Сбера и программы «БизнесКласс» совместно с правительством Удмуртской Республики началось обучение молодых предпринимателей региона в возрасте от 14 до 20 лет. На проект «Школа бизнеса» подали более 1000 заявок, 20 лучших прошли обучение. Главный приз - 1 миллион рублей.

В 2012 году Сбербанк основал дочернюю компанию «Деловая среда». Ее миссией стало развитие предпринимательства. Уже много лет компания помогает российским предпринимателям найти идею, запустить свой бизнес и достичь в нем успеха с помощью знаний и сервисов. Совместно с Минэкономразвития РФ в 2018 году компания запустила Dasreda.ru — онлайн-платформу полезных знаний и сервисов для бизнеса. За все время на онлайн-площадке зарегистрировалось 1,6 миллиона пользователей. Сегодня на платформе разместили около 1600 образовательных материалов: курсов, статей, видео и пошаговых инструкций по старту и развитию бизнеса от действующих бизнесменов, экспертов и лидеров EdTech-индустрии.

В начале текущего года на платформе стартовал бесплатный курс «Как открыть ИП: курс для начинающих», призванный ответить на большинство вопросов предпринимателя в начале своего дела. Курс поможет разобраться в формах регистрации бизнеса, выбрать подходящий ОКВЭД и режим налогообложения, подобрать название бизнеса, найти поставщиков и контрагентов, а также научит применять контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчета с покупателями. Программа состоит из 10 лекций, онлайн-прохождение которых займет около 3,5 часов.

«Деловая среда» не только предлагает онлайн-решения по бизнес-образованию, но и проводит очные обучающие программы для предпринимателей в регионах сроком от двух недель до 14 месяцев. Самой длительной из них стала комплексная программа «Лучший сервис на Ямале», запущенная в октябре 2021 года совместно с агентством инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес».

Цель проекта — повысить качество жизни местного населения Ямала через улучшение сервиса в бизнесе участников программы. До конца этого года 30 предпринимателей региона получат знания и инструменты для повышения лояльности клиентов и внедрят их в свое дело. Они станут ролевыми моделями в области сервиса для всех предпринимателей округа. Для объективной оценки изменений программа предполагает проведение социологических исследований и анализ данных картографических сервисов.

В 2021 году «Деловая среда» совместно с центром «Мой бизнес» Алтайского края провела для предпринимателей пилотную акселерационную программу «Продажи на маркетплейсах». Для предпринимателей мероприятие было бесплатным. По результатам программы 80% участников вышли на полки российских маркетплейсов. В этом году программа масштабируется и пройдет сразу в нескольких регионах России.

Кроме того, в 2021 году «Деловая среда» успешно завершила три бизнес-акселератора, в которых приняли участие более 1900 школьников. По итогам программ 78 команд представили свои проекты на демо-днях и разработали 60 прототипов товаров и услуг. При этом 20 командам удалось сделать первые продажи.

В текущем году «Деловая среда» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планирует внедрение комплексной системы развития молодежного предпринимательства в регионах. Вовлечение молодых людей от 14 лет в предпринимательскую деятельность будет базироваться на системной популяризации, глубинной работе по проектам и координаторах на местах.

«Мы успешно работаем с нашим партнером Google и бесплатно обучаем предпринимателей из сферы малого бизнеса по всей стране. А весной этого года мы планируем на базе нашей дочерней компании "Деловая среда" запускать широкомасштабный проект с циклом учебных программ, который будет предназначен для молодых предпринимателей», - прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Теги: #Сбербанк #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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