Экономика

Страховые компании Сбера поддерживают клиентов, столкнувшихся с потерей работы

СберСтрахование и СберСтрахование жизни поддерживают клиентов, которые попали в различные сложные жизненные ситуации, и потеря работы - не исключение. СберСтрахование предлагает программу «Зеленые каникулы» для ипотечных заемщиков Сбера, лишившихся работы, СберСтрахование жизни – программу кредитного страхования жизни для заемщиков потребительских кредитов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Продукт «Зеленые каникулы» предусматривает страховую защиту от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы. Наиболее частыми являются риски «увольнение по соглашению сторон» и «сокращение численности или штата». Программа от СберСтрахование жизни предусматривает защиту не только на случай потери работы, но и жизни и здоровья, а также снижения оклада.

При реализации риска «потеря работы» у ипотечного заемщика Сбера, который оформил программу «Зеленые каникулы», СберСтрахование будет компенсировать расходы на ежемесячные ипотечные взносы до тех пор, пока он не найдет новую работу, но не дольше шести месяцев. Страховая выплата начисляется с 15-го дня после увольнения. По выбору клиента деньги могут выплачиваться ежемесячно либо единовременно после трудоустройства. За 2021 год и первые два месяца 2022 было урегулировано более 4000 страховых случаев, общая сумма выплат составила порядка 156 миллионов рублей.

Выплаты по этому риску в программе для заемщиков потребительских кредитов от СберСтрахование жизни предусмотрены через 30 дней после потери работы и могут идти не более четырех месяцев. Выплаты находятся в пределах 0,5% от размера кредита за каждый день без работы. За 2021 год и январь-февраль 2022 года компания произвела почти 2000 выплат по риску «недобровольная потеря работы» на общую сумму порядка 30 миллионов рублей.

Подключить «Зеленые каникулы» можно в отделениях Сбера при оформлении ипотечного кредита, страхование для заемщиков потребительских кредитов – в отделении Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн в процессе оформления самого кредита.