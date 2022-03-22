Экономика

В Псковской области стало меньше свиней

Поголовье свиней сократилось на 26% в Псковской области за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

«По сравнению с концом февраля 2021 года сократилось также поголовье крупного рогатого скота на 7,3%, из него коров – на 8,6%; свиней – на 26%, овец и коз – на 9,5%, птицы – на 1,9%», – добавили специалисты.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на конец февраля 2022 года численность крупного рогатого скота составила 61,5 тысячи голов, из него коров – 30,3 тысячи; свиней – 1104,5 тысячи, овец и коз – 29,2 тысячи голов, птицы – 1641,6 тысячи голов.