Экономика

Поправки в закон о кредитных каникулах позволят псковичам уменьшить размер платежей

С 8 марта вступили в силу поправки в закон № 106-ФЗ, возобновляющие механизм кредитных каникул, который действовал во время пандемии, два года назад.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области, до 30 сентября субъекты МСП из пострадавших отраслей могут подать соответствующее заявление в отделение обслуживающего банка по кредитному договору, оформленному до 1 марта. Кредитные каникулы предоставляются на срок от одного до шести месяцев по усмотрению заемщика.

Требование заемщика должно содержать указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору (договору займа). В требовании заемщик указывает, что льготный период устанавливается в соответствии с настоящим федеральным законом №106.

Отмечается, что по окончании льготного периода в сумму основного долга включается сумма по процентам, которые должны были быть уплачены в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий кредитного договора, но не были им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода.

Таким образом, после прекращения льготного периода предприниматель выплачивает платежи по кредитному договору в таком же размере и с такой же периодичностью как до каникул, но срок выплат продлевается для выплаты платежей по льготному периоду с включенными процентами. Банк обязан направить уточненный график платежей в течение пять дней после окончания каникул.

Отдельно для заемщика – ИП есть опция вместо приостановления исполнения своих обязательств на время кредитных каникул получить уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В этом случае сумма по процентам, включаемая в сумму по основному долгу, уменьшается на размер по процентам, исполненных за счет платежей, уплаченных заемщиком в течение льготного периода.

В случае если индивидуальный предприниматель планирует получить кредитные каникулы по автокредитам, ипотеке, потребкредитам, то подробно с условиями получения таких каникул можно ознакомиться на сайте Государственной Думы РФ.