Экономика

Правительство РФ приняло меры по ускорению импортозамещения в IT-сфере

Правительство России приняло новые меры по ускорению импортозамещения в сфере IT-отрасли. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Правительство приняло новые меры по ускорению импортозамещения в сфере IT-отрасли. Новация в следующем. Российские фонды, выдающие гранты IT-компаниям на разработки в сфере информационных технологий, теперь могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее это показатель не превышал 50%», - написал Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Ранее на поддержку IT-отрасли в этом году из резервного фонда правительства было выделено 21,5 млрд рублей. Из них 14 млрд рублей предусмотрены на гранты.