Экономика

В России популярность переводов через СБП выросла более чем в два раза

Число денежных переводов между физлицами по Системе быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2022 года выросло в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом годом ранее. Общая сумма переводов при этом увеличилась в два раза, сообщает ТАСС.

«В современных условиях, когда актуальность быстрых и надежных переводов особенно высока, востребованность СБП растет. По данным банка "Русский стандарт", только за первый квартал текущего года общее количество переводов через СБП между физическими лицами увеличилось в 2,3 раза относительно аналогичного периода прошлого года. При этом общая сумма выросла в 2 раза соответственно», - отмечается в исследовании.

При этом, как выяснили эксперты, россияне стали переводить средства через СБП чаще, но на меньшие чеки. Согласно статистике банка, общий средний чек одного перевода между физлицами через СБП с января по март 2022 года составил 8 722 руб., когда как в первом квартале прошлого года средняя сумма перевода составляла 10 067 руб.

«По наблюдениям аналитиков банка, драйвером спроса на переводы через СБП стали клиенты, ранее не совершавшие переводы, а использовавшие банкоматы. Они снимали деньги в одном банке, чтобы в другом пополнить свой счет наличными. Стремительная цифровизация привела к тому, что многие россияне мигрировали в онлайн, чтобы сэкономить свое время», - подчеркивается в исследовании.

В рамках исследования эксперты проанализировали денежные переводы с карты на карту через СБП клиентов банка с января по март 2022 года, а также за аналогичный период 2021 года.

Напомним, система быстрых платежей – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие.