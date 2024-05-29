Экономика

Кто обязан платить налог на имущество, объяснил эксперт

Собственники какого имущества обязаны оплатить налог на него, объяснил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Налоги на имущество обязаны собственники земельных участков, жилых домов, квартир, машин, вертолетов. Собственников вертолетов у нас нет, но собственники воздушных шаров есть», - пояснил Алексей Салтыков.

Судя по сумме начисляемых налогов, которая составляет 1,2 млрд рублей в год, у псковичей наблюдается небольшой рост имущества, находящегося в собственности, продолжил он.

Также Алексей Салтыков добавил, что рассылка налоговых уведомлений происходит либо по почте заказным письмом или в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте УФНС России.