Общество

Псковичей приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Юный управдом»

Псковичей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе детей и молодежи «Юный управдом — созидатель благоприятной среды проживания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс направлен на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

В конкурсе 2024 года расширен возраст участников (до 30 лет) и добавлены новые номинации, в частности, в возрастной категории «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством» включена практико-ориентированная номинация «Моя практика участия в управлении многоквартирным домом».

Этапы проведения конкурса:

— с 22 апреля по 4 ноября 2024 года — регистрация участников на заочный этап;

— с 4 по 7 ноября 2024 года — экспертная оценка работ и определение участников заочных этапов, допущенных к участию в федеральном очном этапе конкурса;

— с 12 по 14 декабря 2024 года — федеральный очный этап конкурса.

С более подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.