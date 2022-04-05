Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Современный центр обслуживания
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Тверские управленцы
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
Geely по специальной цене
Электронные квитанции
о рынке недвижимости
Денис Иванов о благоустройстве округа
курс на отдых
собачья жизнь
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Экономика 05.04.2022 10:0110 Должностные оклады бюджетников Псковской области проиндексируют 11.04.2022 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 11.04.2022 11:191 Наибольший спад вакансий в СЗФО зафиксировали в Псковской области 10.04.2022 20:540 В России популярность переводов через СБП выросла более чем в два раза 10.04.2022 14:370 Резервный фонд правительства России увеличат за счет нефтегазовых доходов 10.04.2022 11:440 Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
 
 
 
Самое популярное 05.04.2022 19:240 Шесть городов-побратимов прекращают сотрудничество с Псковом 07.04.2022 23:5210 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:353 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

11.04.2022 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов. 

Ведущий программы, председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский обсудит с ним проблемы и перспективы мебельного производства в регионе. Как сильно производители мебели пострадали от санкций и с какими проблемами столкнулись? Как обстоят дела с сырьем? Упало ли количество заказов? 

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Теги: #радио #ПЛН FM #деловой понедельник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее совместной уборки города?
В опросе приняло участие 761 человек
11.04.2022, 12:230 «Постскриптум»: Уход легенды, эпопея со стульями и ажиотажный спрос на кешбэк 11.04.2022, 12:220 Дизельное и газовое топливо подорожало в Псковской области почти на 17% за год 11.04.2022, 12:070 Псковские инспекторы ГИБДД остановили 45 нетрезвых водителей за неделю 11.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
11.04.2022, 11:540 Новое здание медпункта в Островском районе сдадут в этом году 11.04.2022, 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022, 11:410 Победителей кубка города по настольному теннису определили в Пскове 11.04.2022, 11:350 В Пскове частично восстановили работу светофора на одном из крупных перекрестков
11.04.2022, 11:300 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов и алкоголя 11.04.2022, 11:260 Крышу бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове демонтировали 11.04.2022, 11:191 Наибольший спад вакансий в СЗФО зафиксировали в Псковской области 11.04.2022, 11:150 Ревнивый мужчина пытался перерезать горло знакомой в Стругокраснеском районе
11.04.2022, 11:090 «Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе 11.04.2022, 11:021 Четверо псковских пенсионеров отдали курьеру-мошеннику более полутора миллиона рублей 11.04.2022, 10:560 Как одевались псковичи более 200 лет назад, рассказали архивисты 11.04.2022, 10:480 Серийного дачного вора задержали в Стругокрасненском районе
11.04.2022, 10:450 «Чистые игры» пройдут в Пскове 16 апреля 11.04.2022, 10:410 Качество итальянского десерта проверили на границе в Псковской области 11.04.2022, 10:350 За год ФСС выплатил псковичам 2,4 млрд рублей по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 11.04.2022, 10:320 Определен победитель конкурса по нанесению дорожной разметки в Пскове
11.04.2022, 10:140 Подросток без водительских прав попал в ДТП в Великих Луках 11.04.2022, 10:111 Фотофакт: Кинотеатр под открытым небом 11.04.2022, 10:050 Масштабную акцию против наркотиков провели в Дновском районе 11.04.2022, 10:050 Горводоканал Пскова сообщил о случаях мошенничества с извещениями
11.04.2022, 09:310 Очередной свидетель по делу о резонансном ДТП отказывается от своих показаний 11.04.2022, 09:300 Землю - курам 11.04.2022, 09:170 Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ 11.04.2022, 09:000 Темы научных исследований в регионах России будут согласовывать губернаторы
11.04.2022, 08:450 День освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в мире 11 апреля 11.04.2022, 08:300 «Ока» загорелась в Опочке из-за аварийного состояния электроники 11.04.2022, 08:152 Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям 11.04.2022, 07:580 Пожилой мужчина погиб при пожаре в СНТ «Псковитянка»
11.04.2022, 07:530 До 13 градусов тепла прогнозируют синоптики на Северо-Западе 11.04.2022, 07:352 При ремонте по ОСАГО могут разрешить использование подержанных запчастей 11.04.2022, 07:160 «Мазда» вылетела в кювет в Островском районе, пострадал водитель 11.04.2022, 07:000 Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта
10.04.2022, 22:502 Микроавтобус наехал на женщину в Псковском районе 10.04.2022, 22:001 В Турции планируют создать авиакомпанию для перевозки российских туристов 10.04.2022, 21:400 Сомнолог дал советы россиянам по восстановлению режима сна после выходных 10.04.2022, 21:070 Глава Великих Лук поздравил футболистов с уверенной победой
10.04.2022, 20:540 В России популярность переводов через СБП выросла более чем в два раза 10.04.2022, 20:340 Великолукские футболисты победили в домашнем матче 10.04.2022, 20:050 Пожар в жилом доме в Великих Луках произошел из-за неосторожности 10.04.2022, 19:492 Борис Елкин призвал воздержаться от излишних поездок на летней резине
10.04.2022, 19:350 Псковичей предупредили о подстерегающих в быту опасностях 10.04.2022, 19:120 Аналитики отметили растущую популярность китайского языка среди россиян 10.04.2022, 18:520 В Великих Луках 11 человек тушили пожар в многоквартирном доме 10.04.2022, 18:341 Сдавать в аренду планируют помещения Дома Беклешова в Пскове
10.04.2022, 18:040 В псковской поликлинике перечислили способы борьбы с сезонной аллергией 10.04.2022, 17:390 В Псковской области продолжается операция «Дети России – 2022» 10.04.2022, 16:550 Псковичам напомнили о возможности обжаловать штраф за нарушения ПДД 10.04.2022, 16:290 Жителям Псковского района рассказали о правилах сжигания мусора и разведения костров
10.04.2022, 16:030 В Пскове подвели итоги краеведческой олимпиады к 350-летию Петра I 10.04.2022, 15:440 В выручке печорского магазина обнаружили фальшивые деньги 10.04.2022, 15:252 Мужской парикмахер из Пскова стала новой героиней телешоу «Перезагрузка» 10.04.2022, 15:060 Посмотреть на Луну через телескоп можно будет в центре Пскова 12 апреля
10.04.2022, 14:480 Николай Козловский обратился к великолукским футболистам перед игрой с нижегородцами 10.04.2022, 14:370 Резервный фонд правительства России увеличат за счет нефтегазовых доходов 10.04.2022, 14:170 Псковские борцы привезли медали с турнира по самбо «Весенняя капель» 10.04.2022, 13:571 За сутки в Псковской области выявили менее 90 случаев заражения коронавирусом
10.04.2022, 13:440 Полиция выявила факты фиктивной регистрации граждан в Острове и Невеле 10.04.2022, 13:240 Свыше 10 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 11 апреля 10.04.2022, 13:041 Сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте» запустили в России 10.04.2022, 12:440 Мужчину без определенного места жительства разыскивают в Пскове
10.04.2022, 12:251 Александр Козловский поздравил псковичей с Днем войск противовоздушной обороны 10.04.2022, 12:050 Псковичи сообщают об открытом движении на участке улицы Некрасова при знаке «тупик» 10.04.2022, 11:440 Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам 10.04.2022, 11:370 Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до 1 770
10.04.2022, 11:183 Интерактив: Без дна 10.04.2022, 10:599 Председателем псковского «Яблока» вновь избрали Льва Шлосберга 10.04.2022, 10:382 День братьев и сестер отмечают 10 апреля 10.04.2022, 10:190 Итоги конкурса «Гитара-соло, гитара-плюс» подвели в Пскове
10.04.2022, 09:590 В Пскове женщину задержали за кражу спиртного и продуктов 10.04.2022, 09:381 Минстрой заявил о возможности пересмотра параметров льготной ипотеки 10.04.2022, 09:192 Двух псковичей осудили в Петербурге за стрельбу по мигранту 10.04.2022, 09:001 Исследования назальной вакцины от COVID-19 в России проведут с участием детей
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru