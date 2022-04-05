Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов.

Ведущий программы, председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский обсудит с ним проблемы и перспективы мебельного производства в регионе. Как сильно производители мебели пострадали от санкций и с какими проблемами столкнулись? Как обстоят дела с сырьем? Упало ли количество заказов?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.