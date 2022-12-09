Экономика

Российские компании смогут не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года

Правительство РФ ещё на шесть месяцев – до 1 июля 2023 года – продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчётность. Постановление об этом подписано. Ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года, сообщается на сайте кабмина.

Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчётности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний.

В конце ноября правительство также продлило до 1 июля действие нормы, позволяющей не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.