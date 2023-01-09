Экономика

Итоги поддержки самозанятых в 2022 году подвели в Псковской области

394 самозанятых получили поддержку АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Врач-стоматолог и мама троих детей Кристина Алексеенко в декрете стала шить медицинскую форму для врачей и получила статус самозанятой, а Юлия Бережная 7 лет назад увлеклась созданием бижутерии. Благодаря опыту, полученному в центре "Мой бизнес", стала самозанятой, открыла уютную мастерскую и даже стала участником команды регионального модного проекта», - рассказал Михаил Ведерников.

16 социальных и 22 молодых предпринимателя получили гранты на общую сумму почти 18 млн рублей.

Проект предпринимателя Елены Тихоновой по оказанию логопедической помощи детям с речевыми и сенсорными нарушениями был признан одним из лучших в региональном этапе VIII Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года-2022», добавил губернатор.