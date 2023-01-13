Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодняя акция на Geely
Догазификация курс на ускорение
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
Политические итоги-2022
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
100 псковских миллионеров
Новая «Пчёлка» в Пскове
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Газ в быту
в Кремль платно
о псковском футболе
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Экономика 13.01.2023 14:350 Мусорный мешок с деньгами 14.01.2023 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023 10:000 Стоимость биткойна выросла более чем на 10% 13.01.2023 21:470 В Псковской области проведут наблюдение доходов населения 13.01.2023 20:400 Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году 13.01.2023 20:170 Росстат оценил годовую инфляцию в 12%
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина

14.01.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Увеличение стоимости BTC (биткоина), которое сейчас наблюдается, скорее всего, временное явление, и пока рано говорить о долгосрочной тенденции роста. Об этом сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По его словам, многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что рынок находится в условиях «криптозимы». Одной из причин этого явления он называл усиление «индекса жадности и страха» среди криптокомьюнити, которое получает от инсайдеров информацию о возможной коррекции. Также оказывают влияние «перекосы» на самом рынке, вызванные разными причинами, в том числе массовой продажей NFT за миллионы долларов, пишут «Известия». Не стоит забывать и о сложной макроэкономической ситуации во всем мире, указал эксперт.

«По моим оценкам, говорить о росте рынка можно будет через 1–1,5 года. Стоимость BTC при позитивном прогнозе, по мнению экспертов рынка, в перспективе 3–4 лет будет достигать $70 тыс. Однако есть и негативные варианты», — отметил Тараповский.

Он обратил внимание, что сегодня криптовалюта стала платежным инструментом и средством инвестирования, крупнейшие инвестиционные корпорации стали включать ее в свою линейку. Однако, по мнению эксперта, это «признание» сыграло с рынком злую шутку.

«Если до 2017 года криптовалюта позиционировалась как цифровое золото и могла служить средством сбережения вне зависимости от погоды на мировом фондовом рынке, то после этого момента криптовалюта встроилась в общие тенденции. Отчасти именно поэтому у нее достаточно высокий уровень колебания и она стала зависима от общих тенденций на рынке. Скорее всего, будущее криптовалюты будет зависеть от общих настроений инвесторов», — отметил эксперт.

С этой точки зрения он посоветовал инвесторам, которые решили включить криптовалюту в свои портфели, делать ставку на основные инструменты этого рынка — BTC и Ethereum (эфир). При этом он рекомендовал не покупать альткоины или, в обратном случае, «заходить на ту сумму, которую вы готовы потерять».

Говоря о возможной стоимости BTC на 2023 год Тараповский отметил, что так как он стал полностью зависим от внешней инфраструктуры рынка, то делать прогнозы достаточно тяжело.

«В том случае, если ситуация будет стабильной, то стоимость BTC не претерпит никаких существенных изменений, колебания возможны в пределах $2–5 тыс., как в большую, так и меньшую сторону», — подытожил эксперт.

Теги: #биткоин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 369 человек
14.01.2023, 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО 14.01.2023, 22:000 Названа опасность лежащего под подушкой смартфона 14.01.2023, 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023, 21:194 Почти 1 млрд человек получают медуслуги в клиниках без надежного электроснабжения - ВОЗ
14.01.2023, 21:000 Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 14.01.2023, 20:400 Кабмин разрешил открыть генконсульство Белоруссии в Петербурге 14.01.2023, 20:180 Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности проходит в Псковской области 14.01.2023, 20:020 Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год
14.01.2023, 19:440 Умер первый олимпийский чемпион по биатлону 14.01.2023, 19:200 Встреча с Героем России прошла в Пскове 14.01.2023, 19:000 Турпоток в «Михайловском» в 2022 году вырос больше чем на треть 14.01.2023, 18:400 «Рождественская елка» состоялась в Псковском кремле. ФОТО
14.01.2023, 18:190 Пожилая пара пострадала в тройном ДТП в Великолукском районе 14.01.2023, 18:000 До +4°C потеплеет в Псковской области 15 января 14.01.2023, 17:430 Почти 150 гимнастов участвуют в Чемпионате и Первенстве города Пскова 14.01.2023, 17:200 Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
14.01.2023, 17:010 Сову и других обитателей музейных парков запечатлел в январе сотрудник «Михайловского» 14.01.2023, 16:460 Псковичи обменялись с московскими коллегами опытом работы в сфере патриотического воспитания 14.01.2023, 16:240 «Дом белого аиста» вернул благотворительное пожертвование от шоу «Подземелья Чикен Карри» 14.01.2023, 16:040 Определён подрядчик для строительства крупной детской площадки в Пскове
14.01.2023, 15:400 Соревнования по лыжным гонкам проходят в Островском районе 14.01.2023, 15:180 Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова 14.01.2023, 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 14.01.2023, 14:510 Названа причина взрыва газопровода в Литве
14.01.2023, 14:350 Владимир Потресов представил в Пскове свою новую книгу 14.01.2023, 14:110 Apple откажется от «челок» в новых iPhone 15 14.01.2023, 13:450 Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке 14.01.2023, 13:240 Псковичей приглашают на службу в ППС
14.01.2023, 13:000 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах откроют 15 января 14.01.2023, 12:400 Без вести пропавшего мужчину ищут в Пскове 14.01.2023, 12:220 Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП на квадроцикле 14.01.2023, 12:000 Вход на территорию Кремля закрыли в Пскове
14.01.2023, 11:440 Автомобиль сгорел ночью в порховской деревне Боровичи 14.01.2023, 11:230 Избран председатель нового состава Общественного совета при УМВД России по Псковской области 14.01.2023, 11:010 В России пропавших собак предлагают искать по морде 14.01.2023, 10:430 Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
14.01.2023, 10:230 Прокурору Псковской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14.01.2023, 10:000 Стоимость биткойна выросла более чем на 10% 14.01.2023, 09:400 В Псковской области количество вакансий с переездом увеличилось за год в 1,3 раза 14.01.2023, 09:200 Ипотека на частные дома в России побила очередной рекорд
14.01.2023, 09:000 Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников 14.01.2023, 00:010 Старый Новый год отмечают в России 13.01.2023, 22:000 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января 13.01.2023, 21:501 «Ждём, пока ребенка утащат?»: жители Себежского района обеспокоены появлением волков
13.01.2023, 21:470 В Псковской области проведут наблюдение доходов населения 13.01.2023, 21:410 «Хищническую ловлю» фиксировали в Невельском уезде в 1926 году 13.01.2023, 21:260 Минюст включил сыгравшего в фильме «9-я рота» актёра в реестр иноагентов 13.01.2023, 21:200 Удар ножом в живот получил пскович за попытку помочь соседу уладить ссору с женой
13.01.2023, 21:080 Между Латвией и Литвой взорвался магистральный газопровод 13.01.2023, 21:000 Сомнолог предложила способы выхода из сонного паралича 13.01.2023, 20:430 В Псковском районе устранили аварию на сетях теплоснабжения 13.01.2023, 20:400 Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году
13.01.2023, 20:190 Псковским старшеклассникам предлагают обсудить фильм «Гром: Трудное детство» 13.01.2023, 20:170 Росстат оценил годовую инфляцию в 12% 13.01.2023, 20:000 Пенсионерка пыталась совратить 12-летнего внука и попала под следствие 13.01.2023, 19:460 Мемориальную доску участникам СВО открыли на фасаде псковской школы №8
13.01.2023, 19:400 Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим 13.01.2023, 19:200 Жителя Ленинградской области осудили за покушение на сбыт наркотиков в Острове 13.01.2023, 19:000 Псковским студентам предлагают посоревноваться в приготовлении деликатеса 13.01.2023, 18:480 Суд признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади
13.01.2023, 18:450 Учёные нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений 13.01.2023, 18:390 Губернатор отметил почётной грамотой коллектив прокуратуры Псковской области 13.01.2023, 18:270 Рождественский бал состоится в Псковской областной библиотеке имени Каверина 13.01.2023, 18:150 Опубликован график дежурства псковских государственных адвокатов
13.01.2023, 18:000 Аборты в России: быть или не быть? 13.01.2023, 17:530 Сохраняющий память препарат создали петербургские ученые 13.01.2023, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 января 13.01.2023, 17:472 Психи за рулем: псковские эксперты рассказали, как бороться с дорожным хамством
13.01.2023, 17:400 Авторская экскурсия в память о Юрии Спегальском пройдёт в Пскове 15 января 13.01.2023, 17:390 К чему приведет употребление спиртного на холоде, рассказал нарколог 13.01.2023, 17:300 Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на год 13.01.2023, 17:210 В Роскомнадзоре проверят информацию об утечке данных клиентов сервиса Mail.ru
13.01.2023, 17:140 Режим работы одного из светофоров на улице Поземского в Пскове попросили изменить 13.01.2023, 17:110 14 января - Старый Новый год: традиции, обряды и приметы 13.01.2023, 17:030 Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с опасным потопом в гдовской многоэтажке 13.01.2023, 16:540 В рубель: Бюджетно-финансовые камбэки, президентские нагоняи и рост цен
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru