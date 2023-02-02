Экономика

В 2022 году Россия увеличила импорт вина из других стран

Несмотря на значительные сложности с импортом вина в 2022 году, Россия по итогам года завезла его больше, чем в 2021-м. Исходя из данных, основанных на сведениях Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе—декабре 2022 года дистрибьюторы ввезли в страну 405,1 млн л вина.

Инфографика: РБК

Объем импорта оказался на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. Совокупные данные, касающиеся объемов поставок и крупнейших стран-импортеров, подтвердили еще двое участников рынка, указав на ряд незначительных погрешностей, сообщает РБК.

По итогам прошедшего года крупнейшим импортером вина впервые стал ретейлер X5 Group. Компания в 2022 году нарастила собственные поставки на 62% — до 34,9 млн л, обогнав алкогольных дистрибьюторов Luding Group и Simple Group. Они, в свою очередь, нарастили импорт в натуральном выражении на 3 и 19% соответственно: Luding Group ввезла 30,1 млн л вина, а Simple Group — до 21,2 млн л.