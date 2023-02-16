Экономика

Почти 40% организаций Псковской области оказались убыточными

Доля убыточных организаций в Псковской области составила 39,6% в 2022 году и увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 5,8 процентного пункта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за январь-ноябрь 2022 года в действующих ценах составил 17,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 7% (по России снизился на 11,6%).

Такую статистику ведомство опубликовало без учёта данных субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций.

Прибыль получили 145 организаций в размере 20,9 млрд рублей, убыток имели 95 организаций на сумму 3,6 млрд рублей.

Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в следующих видах экономической деятельности: