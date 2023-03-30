Экономика

Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для псковских предпринимателей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области 13 апреля проведет акцию «День открытых дверей для предпринимателей» в очном формате, мероприятие пройдёт с 10.00 до 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Места проведения акции:

Псков, улица Гоголя, 21а,

Великие Луки, улица Тимирязева, 9,

Невель, улица Урицкого, 89,

Остров, улица Больничная, 8а.

Цель мероприятия - повышение уровня информированности предпринимателей о деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области, информирование предпринимательского сообщества о проведении профилактических визитов, о соблюдении обязательных требований, о результатах контрольно-надзорной деятельности управления, в том числе об основных нарушениях, выявленных в результате проверок, принятых мерах, мероприятиях по устранению выявленных обязательных требований. Также предпринимателям расскажут о порядке получения государственных услуг, предоставляемых управлением.

Будут организованы консультации.

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