Экономика

Менее трех недель остается у псковичей для отчета о полученных доходах

Отчитаться о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Срок уплаты налога на доходы физических лиц - не позднее 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ возникает в случае получения доходов:

от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения;

ценных бумаг;

сдачи в аренду квартир, комнат и другого имущества;

оказания услуг частным лицам и организациям;

получения дорогостоящих подарков не от близких родственников;

выигрыша от участия в лотереях и тотализаторах;

в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 29 сентября 2022 года №ЕД-7-11/880@).

Срок 2 мая не распространяется на граждан, направляющих декларацию по форме 3-НДФЛ с целью получения налогового вычета. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, напомнили в налоговой.

В ведомстве добавили, что нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.