Экономика

Псковичи оценили степень влияния изменения международных отношений на их работу

25% опрошенных жителей Псковской области заявили, что изменением международных отношений никак не повлияли на их работу. А вот каждый пятый опрошенный (23%) считает, что данные изменения повлияли и очень сильно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Оценить показатель респондентам предлагали по шкале от 1 до 6, где 1 — это полное отсутствие влияния, 6 — его сильная степень. В целом соотношение тех, кто видит ощутимое влияние и тех, кто его практически не замечает в Псковской области — 54% к 46%.

С ответами респондентов из других регионов страны в целом мнения местных жителей несколько расходятся. Так, незначительное влияние международных отношений на свою работу и карьеру ощутили 45% жителей российских регионов, сильное влияние — 55%. Таким образом, жители Псковской области оказались меньше подвержены изменению международных отношений в отличие от жителей других регионов страны.

В разрезе профессиональных сфер чаще всего влияние на стабильность работы и карьерный рост отмечали специалисты по закупкам, менеджеры среднего и высшего звена, ИТ-специалисты, представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. Реже остальных о влиянии международных отношений на работу заявляли юристы, административный персонал, сотрудники сферы науки и образования.

В разрезе возрастов больше всего влияния на работу заметили сотрудники категорий 18-24 и 25-34 года, меньше всего — работники старше 55 лет.