Экономика

Законопроект о технопарках в сфере высоких технологий прошел третье чтение в Госдуме

Законопроект о технопарках в сфере высоких технологий 23 мая прошел второе и третье чтение в Государственной Думе. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Перед принятием этой важной для развития отечественной промышленности новации выступил перед коллегами с основными тезисами законопроекта. Подчеркну, перед вынесением его на комитет по промышленности и торговле и пленарное заседание Госдумы мы провели большую работу с профессиональным сообществом», - написал Александр Козловский.

По словам депутата, в тексте законопроекта нашли отражения, в том числе, мнения производственников.

Ранее Александр Козловский отмечал, что развитие новых технологий, связка научной деятельности и внедрение ее результатов в реальное производство будут «способствовать усилению суверенитета России во многих отраслях экономики».