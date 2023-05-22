Экономика

День российского предпринимательства отмечается 26 мая

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента России от 18 октября 2007 года. Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.

Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ, сообщает calend.ru.

Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с Законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

Позднее в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.

Согласно данным Росстата, в 2019 году в России насчитывалось 245,5 тысячи организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), а также более 1,19 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих розничную торговлю. По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2023 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) были зарегистрированы более 6,2 млн компаний.

К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус — самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.

Несмотря на трудности кризиса и большую конкуренцию, предпринимательство в сфере МСП в России характеризуется большой динамичностью развития. Поэтому и меры по его поддержке стали одним из приоритетов правительства РФ. Так, например, в 2013 году вышел закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей в России. Согласно данному документу, основными задачами уполномоченного, назначаемого на пять лет, являются защита прав и законных интересов предпринимателей, контроль за соблюдением их прав органами госвласти и местного самоуправления, содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав предпринимателей и взаимодействие с предпринимательским сообществом, а также участие в формировании и реализации госполитики в этой сфере.

В 2019 году правительством был запущен национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для ускоренного развития малого бизнеса. Нацпроект рассчитан на шесть лет, власти намерены к 2024 году увеличить долю МСП в российском ВВП с нынешних 22,3% до 32,5%, а число занятых в секторе — до 25 млн человек.

В 2020 году в связи с ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса, правительством России были введены меры поддержки граждан и экономики, которые предусматривали помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.

Позже правительство подготовило новый пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением COVID-19, а в 2022 году — пакет мер по поддержке экономики и новые предложения деловой организации в комплекс мероприятий, направленных на помощь бизнесу в условиях внешнего санкционного давления.

С 1 февраля 2022 года в России стартовал эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать своё дело, на базе цифровой платформы МСП. Новая система позволит максимально упростить предпринимателям открытие, ведение и развитие бизнеса.

Сегодня, в рамках Дня предпринимательства, проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.